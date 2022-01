Domingo Espetacular mostrará disputa pelo uso do nome do falecido cirurgião Ivo Pitanguy

O programa terá também uma entrevista com o artista que encantou Wesley Safadão

A primeira edição do Domingo Espetacular de 2022 será de grandes emoções para o público. Sob o comando de Carolina Ferraz e Sergio Aguiar, o jornal terá reportagens especiais e entrevistas exclusivas. Entre os assuntos de destaque está uma disputa judicial pelo falecido cirurgião plástico Ivo Pitanguy.

Família acredita ter os direitos, que são contestados pelos responsáveis do Instituto Pitanguy, local que desenvolveu todo o trabalho do profissional por décadas



Na reportagem, o jornal vai mostrar como está a disputa pelo uso do nome do cirurgião após cinco anos da morte dele. Como é um nome reconhecido mundialmente, há familiares e profissionais da saúde do Instituto Pitanguy que estão lutando para utilizá-lo.

Após cantar com Safadão e ser contratado pela empresa do cantor, Anderson José da Silva, ou Andinho Safadinho, é a nova promessa da música



Ainda na área da saúde, o público vai conhecer a história de Monique Piske, uma atleta e campeã brasileira de lutas, de apenas 32 anos, que foi vítima de um infarto fulminante. A equipe de jornalismo conversou com a família, que tenta entender o que houve com a mulher.



Quem gosta de música vai poder conferir uma entrevista com Anderson José da Silva, o artista que começou a vida vendendo amendoim na praia e chamou a atenção de Wesley Safadão. A vida dele mudou completamente ao subir no palco junto com o cantor e dar um verdadeiro show.

O ator André Gonçalves e a lutadora Monique Piske também são destaques do jornal de domingo



Já na área policial, tem o caso do ator André Gonçalves. Ele teve a prisão domiciliar decretada por conta de pensão alimentícia, mas isso não o impediu de celebrar o réveillon em grande estilo, em um hotel de luxo e ostentando tudo na internet.



Essas histórias e muitas outras, como a de um biólogo que resgata todo tipo de animal pelo Brasil, serão transmitidas no Domingo Espetacular no próximo domingo, 9, às 19h45, na Record TV.