Dolarize seu patrimônio: Wagner Nolasco oferece oportunidades de investimento imobiliário nos EUA

Descubra como o renomado empresário e investidor imobiliário, Wagner Nolasco, está abrindo portas para brasileiros investirem em imóveis nos Estados Unidos através de seu recém-lançado fundo de investimentos no valor de $50 milhões de dólares

O mercado imobiliário nos Estados Unidos tem despertado o interesse de investidores ao redor do mundo, e agora os brasileiros têm uma oportunidade única de entrar nesse segmento com a ajuda do empresário e investidor imobiliário Wagner Nolasco. Com mais de 20 anos de experiência no mercado americano, Nolasco acaba de lançar um fundo de investimentos voltado exclusivamente para brasileiros que desejam investir em imóveis nos EUA.

Wagner Nolasco oferece garantia real em novo fundo imobiliário nos EUA

O fundo, no valor de $50 milhões de dólares, apresenta blocos de investimento de 2,5 milhões de dólares, com uma cota mínima de 50 mil dólares para os investidores interessados. A captação dos recursos será realizada no Brasil e, com esse montante, serão construídos blocos de 10 casas na Flórida. Essas propriedades serão vendidas, proporcionando renda passiva e valorização patrimonial para os investidores.

Um dos principais diferenciais do projeto é a garantia real do imóvel oferecida pela empresa aos investidores. Isso significa que o dinheiro investido estará sempre atrelado ao imóvel, proporcionando segurança e tranquilidade aos participantes. Além disso, o prazo para o aporte do capital e fechamento do grupo é de 90 dias, após o qual a construção das casas é iniciada com o valor arrecadado.

Descubra como investir em imóveis nos EUA com o novo fundo lançado por Wagner Nolasco

“Nós acreditamos que esse fundo é uma excelente oportunidade para investidores brasileiros que desejam dolarizar seu patrimônio em ativos imobiliários nos Estados Unidos. O Parceiros Brasil tem uma projeção de renda para o investidor em aproximadamente um ano e está aberto para qualquer pessoa interessada em investir”, explicou Nolasco.

Investir em imóveis nos Estados Unidos oferece uma série de benefícios, incluindo a diversificação de portfólio, proteção cambial e a possibilidade de participar de um mercado imobiliário robusto e em constante crescimento. Com o fundo lançado por Wagner Nolasco, brasileiros têm a oportunidade de aproveitar todas essas vantagens e começar a construir seu patrimônio no país.

Se você está em busca de uma maneira segura e rentável de investir em imóveis nos Estados Unidos, não deixe de considerar as oportunidades oferecidas pelo fundo de investimento de Wagner Nolasco. Aproveite essa chance de diversificar seus investimentos e potencializar seus retornos no mercado imobiliário norte-americano.