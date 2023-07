Documentário sobre Lupicínio Rodrigues é eleito melhor filme do público em festival português

Filme coproduzido pelo Curta! celebra o legado poético de Lupicínio Rodrigues, investiga sua contribuição musical e o contexto histórico da época

O filme “Lupicínio Rodrigues: Confissões de um Sofredor”, de Alfredo Manevy, recebeu o prêmio de ‘Melhor Filme do Público’ em documentário da 14ª edição do FESTin – Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa, em Lisboa no no último sábado (8). Em sua primeira exibição internacional, o longa contou com a presença de Manevy e de Bibiana de Sá, diretora de programação do canal Curta!, coprodutor do filme.

A manhã – 1951



De acordo com o diretor Alfredo Manevy, “o reconhecimento que recebemos nos deixa extremamente felizes. Este é o começo de uma jornada internacional não apenas para o filme, mas também para a redescoberta de Lupicínio Rodrigues e sua legião de fãs e admiradores. Agora, eles terão a oportunidade de apreciar aspectos da vida do compositor e sua musicalidade, que eram pouco conhecidos até então”.

A produção tem percorrido festivais e vem recebendo reconhecimento do público enquanto não estreia no Curta!. O documentário já marcou presença, no In-Edit Brasil 2023, na 46ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, no 17º Fest Aruanda do Audiovisual Brasileiro, na 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes, no 17° Festival MIMO de Cinema, no 12º Philadelphia Latino Film Festival, entre outros.

Filme sobre vida de compositor Lupicínio Rodrigues é premiado

Créditos: Divulgação/Curta!

O filme celebra o legado poético de Lupicínio Rodrigues, investiga sua contribuição musical e o contexto histórico da época. O compositor nasceu em 1914 no Rio Grande do Sul, e é autor de sucessos que ultrapassam gerações como “Nervos de Aço” e “A Vingança”. O documentário é uma produção da Plural Filmes e foi viabilizado pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual.

Sobre o Curta!

O Grupo Curta! tem como missão a difusão de conteúdos audiovisuais relevantes nas áreas de artes e humanidades, sejam brasileiros ou estrangeiros, através do canal CURTA!, de plataformas de streaming de operadoras de telecom e da internet. A curadoria de conteúdos é, portanto, o motor central do grupo e foi uma das que mais aprovaram projetos originais para financiamento da produção pelo Fundo Setorial do Audiovisual: já foram mais de 125 longas documentais e 872 episódios de 77 séries que chegam ao público em primeira mão através de suas janelas de exibição: o canal Curta!, presente em mais de 10 milhões de casas, o Curta!On, clube de documentários do Curta! e a Tamanduá TV, plataforma marketplace aberta para qualquer internauta.