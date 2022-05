’Dobramos a audiência e queremos mais’, diz Tiago Américo sobre seu novo projeto nos Estados Unidos

Recém-chegado ao time da rádio digital “Insuperável”, o jornalista com ampla experiência nos principais veículos brasileiros, já entrevistou grandes nomes como Tony Ramos e Nany People

Há quase dez anos no ar, a rádio Insuperável faz jus ao nome e é referência em entretenimento e comunicação. A programação ao vivo é cheia de humor, esporte, informação e faz companhia para os quase dois milhões de brasileiros que moram nos Estados Unidos e sentem saudade de casa.

Recentemente, o time da Insuperável ganhou um reforço e tanto: o jornalista capixaba com passagens pelos maiores veículos de comunicação do país, Tiago Américo. O correspondente da CNN Brasil veio morar nos EUA e topou mais esse desafio ao lado do ceo Leandro Alves, ou Leandrinho Goiaba, como é mais conhecido. Nos três meses que Tiago veio somar ao projeto, a audiência da rádio que já era boa, dobrou ‘E queremos mais!”, complementa.

Das altas temperaturas para neve: Tiago Américo chega aos EUA quando fazia menos de 10 graus

Tiago contou, com exclusividade, como é conciliar o trabalho na CNN e o projeto paralelo que abraçou com tanto carinho. “A CNN Brasil foi uma mãe para mim. Estou nos Estados Unidos graças a ela. Antes de me mudar para cá eu era repórter exclusivo do CNN Prime Time ao lado de Márcio Gomes. Agora aqui desenvolvo paralelamente a direção de conteúdo da rádio Insuperável e a bancada do programa “Os insuportáveis” com Leandro Alves e a atriz Thalita Zampirolli’, detalha.

Cereja do bolo

Tiago Américo apresenta o programa “Os insuportáveis” na rádio digital “Insuperável”

Tiago conta que a madrinha da atração foi a Valéria Valennsa, a primeira convidada da atração. O jornalista ressalta ainda a humildade de Tony Ramos e diz que depois dele, entrevistar qualquer outra pessoa ficou mais fácil. “Foi um grande marco. Ele foi tão humilde e carinhoso com a gente. Assim como a Nany, Ney e Pedro Sampaio. Pedro inclusive deu uma exclusiva pra gente falando do sequestro relâmpago no Rio”, lembra.

Para Tiago, além de toda a dedicação da equipe, o que faz o programa ser tão querido entre os ouvintes são os convidados especiais:”Eles são a cereja do bolo”, brinca. Já passaram pela atração: o ator renomado Tony Ramos, a comediante e atriz Nany People, o cantor consagrado Ney Matogrosso, entre outros.

Tiago Américo, conta como é conciliar o trabalho de correspondente da CNN Brasil nos EUA com projetos paralelos

Capixaba nos EUA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tiago Américo é natural do Espírito Santo, neto de portugueses e sempre amou viajar e conhecer diferentes culturas. Das praias paradisíacas do seu estado para a neve do país norte-americano, o correspondente compartilha que morar nos Estados Unidos sempre foi um sonho, mas que carrega muitos desafios. “É um desafio que sempre busquei. Cheguei aqui quando as fronteiras aéreas abriram e a pandemia parecia dar uma trégua. Era um inverno de menos de 10 graus”, lembra o capixaba.