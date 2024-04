Do Nordeste para as telas: como um jovem cearense viralizou unindo doramas e humor

No universo digital, histórias de sucesso muitas vezes começam com paixões simples e autênticas. Para Micael Naz, influenciador digital cearense com mais de 800 mil seguidores, sua trajetória não foi diferente. Nascido em Fortaleza, Micael descobriu desde cedo seu talento nato para as artes e a comédia. Ao longo dos anos, essa paixão o conduziu ao estudo de Cinema e Audiovisual na renomada Universidade Federal do Ceará, onde aprendeu a aprimorar seu dom para a fotografia e a produção de vídeos.

O influenciador cearense e sua mãe se tornam fenômeno online com vídeos hilários sobre a cultura pop asiática

O início de sua jornada digital pode ter sido marcado por tentativas e erros no YouTube, mas foi na explosão do TikTok que Micael encontrou sua verdadeira voz. Vídeos humorísticos sobre o “BBB 23” abriram portas para uma nova audiência, preparando o terreno para seu conteúdo mais inovador: a união entre o humor e a cultura pop asiática, inspirada pela paixão de sua mãe por doramas.

Humorista cearense conquista 800 Mil corações com vídeos virais sobre cultura pop asiática

“A ideia surgiu de um momento genuíno em casa, ao perceber o quanto minha mãe estava imersa nas séries coreanas”, revela Micael. “Gravar vídeos nesse tema foi como abrir uma caixa de Pandora de risadas e conexões”. E assim, os vídeos com a participação especial de sua mãe não apenas viralizaram, mas também ressaltaram o poder do humor em unir as pessoas através de interesses comuns.

Apesar do sucesso, Micael enfrenta desafios típicos da vida de um criador de conteúdo, como a dificuldade financeira e a pressão de conciliar a carreira digital com a faculdade. No entanto, sua determinação em seguir em frente é palpável. “É uma luta diária, mas a arte de fazer as pessoas rirem é o que me motiva a continuar”, diz ele, refletindo sobre suas aspirações.

Para o futuro, Micael tem sonhos grandes. Seu foco agora é expandir sua carreira para além das redes sociais, com a realização de shows de Stand Up Comedy por todo o Brasil. “Minha maior ambição é encher teatros em Fortaleza e em outros estados, compartilhando minha paixão pela comédia com ainda mais pessoas”, compartilha com otimismo.

A história de Micael Naz é um lembrete do poder do humor em conectar e inspirar. Seja através de vídeos virais ou futuros shows de stand up, Micael continua a provar que a risada realmente é uma linguagem universal.