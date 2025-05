Do interior da Paraíba ao sucesso nacional: conheça a trajetória de Max Bezerra, sensação viral e criador do Arraiá do Max

Se você ainda não cruzou com um vídeo dele no Instagram, no TikTok ou no feed de algum famoso, prepare-se: Max Bezerra é simplesmente impossível de ignorar. Com seu jeito irreverente, bem-humorado e cheio de verdade, o paraibano de Patos conquistou o Brasil mostrando que sonhar grande não custa nada e realizar é questão de coragem.

Mesmo carregando suas raízes com muito orgulho, crescer em uma cidade de 100 mil habitantes e com uma vida marcada por superações acabou virando um terreno fértil para seus sonhos de um futuro melhor. Max se define como “um menino sonhador, nordestino, com 30 anos de idade, mas com a cabeça de um homem de 50 anos. Eu tinha tudo para estar estacionado lá na minha cidade, ficar paralisado e conformado, mas eu resolvi acreditar no meu sonho, no meu talento”.

Ele nunca esqueceu suas raízes! Além de influenciar, Max também transforma vidas com solidariedade e muito trabalho.

Depois de anos como empreendedor, viralizando nas redes e alcançando milhões de seguidores, o influencer prepara seu projeto mais ousado: o Arraiá do Max, em São Paulo. O evento, que será realizado no dia 27 de maio, pretende celebrar suas raízes nordestinas e conta com mais de 700 convidados já confirmados, de GKay a Mari Fernandez, além de 10 seguidores sorteados. “Eu mandei um áudio convidando cada pessoa, falando o nome dela, pra que ela possa se sentir especial e honrada”, revela.

De empresário de sucesso ao viral

Filho de uma família humilde, Max encontrou na internet a ferramenta para transformar sua realidade. Antes da fama, foi animador, vendedor e empreendedor — este último, o ofício que mais o marcou: “Foi empreendendo que eu fiz meu primeiro milhão de reais aos 25 anos, algo que era muito distante para mim, isso era impossível para gerações da minha família”, conta.

Através do empreendedorismo ele conseguiu montar uma rede de cinco lojas de roupa, um marco na sua cidade. “Eu consegui romper essa barreira. Foi a fase mais incrível, onde eu me apaixonei, me encontrei, me reconectei, acessei lugares e coisas que eu jamais imaginei acessar na minha vida”, completa.

Antes das milhões de views, Max começou gravando vídeos despretensiosos no Snapchat, depois de se mudar para João Pessoa. A virada veio com um vídeo da avó, Maria Bezerra, uma figura icônica em seus conteúdos, e depois com o viral “Silêncio, cachorro homofóbico!”, que ultrapassou 500 milhões de visualizações. “Ali eu entendi que já não era mais só conhecido na minha cidade”, declara. Foi durante este período que o influenciador conheceu Carlinhos Maia e ambos são amigos até hoje. Após migrar a produção de conteúdo para o Instagram, sua carreira explodiu ainda mais.

Mesmo depois do sucesso nas redes, Max nunca esqueceu seu DNA de empreendedor. O influenciador lançou o curso “Conhecendo o Mundo de Compras do Brás com Max Bezerra”, onde faturou mais de meio milhão de reais ensinando, sem romantizar, os bastidores do empreendedorismo na região mais famosa do comércio popular do Brasil. “Eu sempre joguei muito limpo com a minha audiência. Então eu sempre mostrava os bastidores do Brás sem romantização, com as dificuldades, mostrando a logística complicada. As pessoas que davam cursos na época não queriam entregar a fonte, o ouro. E eu gravei tudo! Mostrando transportadoras, como era hotel, atendimento, a logística de como era realmente comprar no Brás, até mesmo qual táxi você deve pegar. E isso tudo no pós pandemia”, explica.

O empresário e influenciador também não esconde que está com outros projetos em vista, e é claro que o que mais celebra suas raízes, durante os últimos 10 anos de presença na internet, seria o primeiro a sair do papel.

O nordestino vai levar para SP muita música, quadrilha, comidas típicas e aquele show de cultura que só o Max sabe fazer!

O Arraiá vem aí!

O Arraiá do Max promete ser mais do que uma festa, e sim uma celebração da cultura, das raízes e da alegria do Nordeste em São Paulo. A programação inclui música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, brincadeiras e, claro, muitos looks caprichados no xadrez e nos chapéus de palha.

O evento já virou assunto nas redes sociais e vai contar com Samira Show, Mariana Fagundes, DJ Coyote, além de GKay, Manu Batidão, Mari Fernandez, Lucas Guimarães, Juca Zioli, e outros influenciadores, amigos e pessoas que fizeram parte da trajetória de Max. “Será um evento lindo, onde eu vou mostrar a força do nosso Nordeste, mostrar que realmente nós temos uma história. Com muita animação, muita gente bonita, muito forró gostoso, sertanejo”, afirma.

Quem acompanha o influenciador sabe que não vão faltar conteúdos dos bastidores, preparativos e, principalmente, dos melhores momentos da festa, que promete receber mais de 700 pessoas. “Com toda certeza irá se transformar em um grande festival. Me inspiro muito no São João da Thay, na Farofa da Gkay. Inclusive a Gkay é paraibana, então a gente tem muita coisa em comum”, conta.

Ser real em um mundo cada vez mais artificial

Max é daqueles artistas que não têm medo de se mostrar. Seja sobre sua vida, seu casamento com Matheus ou suas dores. “Eu nunca senti medo de expor demais a minha vida, porque eu sempre entendi que quanto mais eu conseguia mostrar pra minha comunidade, a minha realidade, a minha vida, as minhas dores, os meus problemas, porque a vida não é só alegria. A vida ela é feita de altos e baixos, eu nunca tive medo de ser eu mesmo para a minha comunidade”, explica.

Dona Maria Bezerra, avó e inspiração de vida, que participou de muitos dos vídeos mais virais de Max.

A vida que ele leva hoje é muito distante daquela de Patos. Mas, ao mesmo tempo, é exatamente a mesma — pelo menos na essência. O menino sonhador da Rua Nezinho Leandro continua lá, só que agora com milhões de pessoas acompanhando, torcendo e se divertindo junto.

E, como ele mesmo fala: “Sonhar pequeno vai te dar o mesmo trabalho. Então sonha grande!”