Do clássico ao popular: 2º Festival de Verão de Campos do Jordão traz 34 concertos gratuitos

Conhecido por sua tradicional edição de Inverno, evento acontece pela segunda vez no Verão, entre os dias 30 de janeiro e 18 de fevereiro

Em 2023, entre 30 de janeiro e 18 de fevereiro, o 2º Festival de Verão de Campos do Jordão, do Governo do Estado de São Paulo, oferecerá 34 apresentações musicais divididas em dois eixos (música Popular e música Clássica), além de contar com um Núcleo Pedagógico em formato original, neste ano dedicado a grupos musicais já existentes ou constituídos, exclusivamente, para essa finalidade (distribuídos entre música popular instrumental e/ou vocal e música clássica de câmara instrumental e/ou vocal). É reconhecido como o maior evento de música clássica da América Latina e ganhou um novo formato em 2022, passando a acontecer também no verão, além de manter a tradicional edição de inverno, todo mês de julho.

No sábado, 11 de fevereiro, o Festival receberá a apresentação de Brasil Jazz Sinfônica & Maria Gadú. Créditos: Instagram

Os primeiros cinco concertos desta edição acontecerão no Salão Nobre, localizada no 1º andar da Sala São Paulo, e todos os demais serão no Auditório Claudio Santoro, o palco mais tradicional do Festival de Campos do Jordão, dentro do Museu Felícia Leirner, instituições da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Todas as performances serão gratuitas e sem a necessidade de retirada prévia de ingressos, limitadas às capacidades do Salão Nobre (150 lugares) e do Auditório (814 lugares). Já as atividades pedagógicas serão realizadas inteiramente na Sala São Paulo, entre os dias 29/jan e 18/fev.

Já no domingo, 12 de fevereiro, São Paulo Big Band & Ana Cañas se apresentarão no Festival. Créditos: Instagram

Com o Festival de Verão, o Governo do Estado de São Paulo busca ampliar este já tradicional evento — no que diz respeito à época de sua realização, potencializando a capacidade turística do Vale do Paraíba, e ao seu aspecto conceitual, abraçando linguagens e formatos musicais explorados com menor frequência durante o Festival de Inverno (que, em 2023, chegará à sua 53ª edição).

2º Festival de Verão de Campos do Jordão oferecerá 34 apresentações musicais divididas em dois eixos (música Popular e música Clássica). Créditos: Instagram

“A segunda edição do Festival de Verão será inovadora. Num formato mais compacto, o festival deste ano privilegiará a prática de grupos e colocará em evidência a nova geração de músicos populares e clássicos que, através de seus trabalhos autônomos, terão protagonismo na definição dos espetáculos, juntamente com grupos tradicionais como Osesp, Brasil Jazz Sinfônica e nomes relevantes da música brasileira”, afirma o diretor executivo da Fundação Osesp, Marcelo Lopes.

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA

Na programação musical do 2º Festival de Verão, destacam-se apresentações do Heloísa Fernandes Quarteto, que abre o evento com música brasileira instrumental (04/fev); da São Paulo Big Band com os cantores Vanessa Moreno (04/fev), Ana Cañas (12/fev) e Wilson Simoninha (18/fev); da Brasil Jazz Sinfônica ao lado da cantora e compositora Maria Gadú (11/fev); dos jazzistas noruegueses do Paal Nilssen-Love Sextet (05/fev); do conjunto de música clássica Percorso Ensemble, acompanhado da cantora Eliane Coelho (18/fev); da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo — Ojesp tocando trilhas de filmes emblemáticos (18/fev); além do programa Floresta Villa-Lobos, que a Osesp apresentou em 2022 na Sala São Paulo e no Carnegie Hall, em Nova York, e que encerra esta edição do Festival (18/fev). Todos os concertos são gratuitos e acontecem no Auditório Claudio Santoro.

PROGRAMAÇÃO PEDAGÓGICA

No Módulo Pedagógico, que será realizado de 29/jan a 18/fev, o 2º Festival de Verão de Campos do Jordão será devotado a atividades de grupos musicais já existentes ou constituídos exclusivamente para essa finalidade, e dedicados à música popular instrumental e/ou vocal e à música clássica de câmara instrumental e/ou vocal. O eixo Música Popular tem coordenação artístico-pedagógica do trompetista e professor Daniel D’Alcantara, enquanto o Trombone Solista da Osesp e regente Wagner Polistchuk é o responsável pelo eixo Música Clássica.

Os 20 grupos de bolsistas selecionados nesta edição do Festival estarão divididos em dois: dez deles dedicados à Música Popular (de trios a sextetos), e dez à Música Clássica de Câmara (trios, quartetos e quintetos). As atividades pedagógicas acontecerão inteiramente na Sala São Paulo, enquanto as performances desses grupos ficarão divididas entre Campos do Jordão (Auditório Claudio Santoro) e São Paulo (Salão Nobre — Sala São Paulo).

“Além do trabalho de mentoria com os alunos, haverá cinco vivências com temas abrangentes como o desenvolvimento da neurociência para a música, a comunicação não-violenta, a carreira de um músico e seus desafios, a consciência corporal de um músico e a construção, produção e fomento de um projeto artístico, entre outros. São assuntos que atravessam a vida de um músico e irão complementar a formação artística e alguns aspectos que envolvem a construção de uma carreira”, explica Rogério Zaghi, diretor pedagógico desta edição do Festival. “Tudo isso será abordado nas vivências que os 87 bolsistas, ou 20 grupos, terão todas as tardes na primeira semana. Na segunda semana, eles gravarão na própria Sala São Paulo um vídeo clipe com alta qualidade de imagem e som, com orientação da nossa equipe; e, aos finais de semana, irão para Campos do Jordão fazer as apresentações com sua própria identidade”, finaliza.

PROGRAMAÇÃO – 2º FESTIVAL DE VERÃO DE CAMPOS DO JORDÃO

SALA SÃO PAULO — SALÃO NOBRE

30 JAN (SEG) 19H00

GRUPOS DO FESTIVAL

31 JAN (TER) 19H00

GRUPOS DO FESTIVAL

01 FEV (QUA) 19H00

GRUPOS DO FESTIVAL

02 FEV (QUI) 19H00

GRUPOS DO FESTIVAL

03 FEV (SEX) 19H00

GRUPOS DO FESTIVAL

AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO

04 FEV (SÁB) 15H00

HELOÍSA FERNANDES QUARTETO

04 FEV (SÁB) 16H00

GRUPOS DO FESTIVAL

04 FEV (SÁB) 17H00

GRUPOS DO FESTIVAL

04 FEV (SÁB) 18H00

GRUPOS DO FESTIVAL

04 FEV (SÁB) 21H00

SÃO PAULO BIG BAND & VANESSA MORENO

05 FEV (DOM) 11H00

GRUPOS DO FESTIVAL

05 FEV (DOM) 12H00

GRUPOS DO FESTIVAL

05 FEV (DOM) 13H00

GRUPOS DO FESTIVAL

05 FEV (DOM) 14H00

GRUPOS DO FESTIVAL

05 FEV (DOM) 17H00

PAAL NILSSEN-LOVE SEXTET

11 FEV (SÁB) 15H00

GRUPOS DO FESTIVAL

11 FEV (SÁB) 16H00

GRUPOS DO FESTIVAL

11 FEV (SÁB) 17H00

GRUPOS DO FESTIVAL

11 FEV (SÁB) 18H00

GRUPOS DO FESTIVAL

11 FEV (SÁB) 21H00

BRASIL JAZZ SINFÔNICA & MARIA GADÚ

12 FEV (DOM) 11H00

GRUPOS DO FESTIVAL

12 FEV (DOM) 12H00

GRUPOS DO FESTIVAL

12 FEV (DOM) 13H00

GRUPOS DO FESTIVAL

12 FEV (DOM) 14H00

GRUPOS DO FESTIVAL

12 FEV (DOM) 17H00

SÃO PAULO BIG BAND & ANA CAÑAS

17 FEV (SEX) 17H00

GRUPOS DO FESTIVAL

17 FEV (SEX) 18H00

GRUPOS DO FESTIVAL

17 FEV (SEX) 19H00

GRUPOS DO FESTIVAL

17 FEV (SEX) 20H00

GRUPOS DO FESTIVAL

17 FEV (SEX) 21H00

GRUPOS DO FESTIVAL

18 FEV (SÁB) 11H00

PERCORSO ENSEMBLE & ELIANE COELHO

18 FEV (SÁB) 15H00

SÃO PAULO BIG BAND & WILSON SIMONINHA

18 FEV (SÁB) 18H00

OJESP

Trilhas de Filmes

18 FEV (SÁB) 21H00

OSESP

Floresta Villa-Lobos