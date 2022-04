DJ Lud Prado promete agitar Sapucaí com música eletrônica

A DJ tem se destacado cada vez mais no meio musical, sendo bastante requisitada para fazer apresentações em aberturas de shows de nomes renomados da música brasileira

Carnaval com música eletrônica na Sapucaí. A DJ Lud Prado vai agitar a folia no dia 20 no Camarote King, onde a cantora Ludmilla também se apresenta, e 30 de abril, no camarote Mar. Nesse segundo dia, ela abrirá o show do cantor Ferrugem.

Lud promete colocar todo mundo para dançar com muita música que vai dos estilos deep, tech e progressive house, e suas últimas produções, o remix `Dreams´, e a autoral ´Love you Baby”.

A DJ tem se destacado cada vez mais no meio musical, sendo bastante requisitada para fazer apresentações em aberturas de shows de nomes renomados da música brasileira, como o cantor Gusttavo Lima e das duplas Israel & Rodolffo e Jorge & Mateus.