Dj de Jojo Toddynho, Taty Zatto, faz alerta após golpista se passar por ela

A Dj Taty Zatto, residente do ‘Jojo Nove e Meia’ apresentado por Jojo Todynho no Multishow, passou um perrengue recentemente e desabafou nas redes sociais. A ex-Power Couple afirmou que uma pessoa se passou por ela através de um aplicativo de mensagens e começou a pedir dinheiros a seus amigos, familiares e seguidores.

A foto de Taty foi usada em um número de telefone diferente, alegando que era um contato novo. O golpe do novo número de telefone já é um dos mais comuns aplicados pelo WhatsApp e as alegações são sempre as mesmas: “Boa tarde. Anota meu número novo, o outro ficou somente para trabalho. Se precisar, fala comigo por aqui”, escreveu o golpista, que em seguida a pessoa tentou iniciar uma conversa.

A Dj usou suas redes sociais para expor os prints das conversas e fez um alerta ao público para evitar outros golpes. “Atenção galera. Estão se passando por mim com esse número para pedir dinheiro. Minha prima já recebeu mensagem deles. Não acreditem. E quem puder, denuncie o número que está no post anterior“, disse a DJ nos stories do Instagram.



O advogado, especialista em crimes digitais, José Estevam Macedo Lima comentou o caso e orientou a sempre conferir as informações e ligar para a pessoa que enviou a mensagem, e caso não conseguir identificar pela voz, fazer uma chamada de vídeo.

De acordo com o especialista, se ainda assim não for possível, será necessário verificar informações como: conta, banco, titularidade, e evitar fazer transferência para contas de terceiros. E a qualquer suspeita de golpe, é preciso fazer imediatamente registro de ocorrência na delegacia da área ou especializada.

“É importante colocar uma nota de esclarecimento em suas redes sociais. Quando o golpe envolve contratos com empresa, não deve ser feito nenhum depósito em conta bancária que não conste no contrato ou que não tenha o nome da empresa contratada”, orienta o especialista.



O advogado disse que esse mesmo golpe tem acontecido com frequência em vendas de shows, onde contratante deve imediatamente desconfiar. “Caso o pagamento seja solicitado para conta que não esteja mencionada no contrato, a pessoa só deve fazer caso tenha um aditivo que conste a nova conta para pagamento. Nas relações comerciais, os pagamentos devem sempre ser feitos nas contas das empresas contratadas ou naquela que está disposta no contrato ou na nota fiscal,” reforça José Estevam.