DJ brasileiro faz sucesso na Europa e lança projeto que valoriza o tech house

Murilo tem se destacado no cenário internacional de música eletrônica, com residência em clubes famosos de Cancún

Destaque no cenário internacional de tech house, o brasileiro Murilo Moura, de apenas 22 anos, tem conquistado os principais clubes de Cancún, no México, além do Brasil e Europa.

O DJ, que chegou a ficar na 19º posição no “Hype Top 100” da plataforma Beatport. nasceu em São Paulo, no bairro do Ibirapuera, e passou sua infância e adolescência na zona norte. Hiperativo e por ter déficit de atenção, estava sempre em movimento, o que o possibilitou ser um garoto bastante produtivo. Já na adolescência, aos 14 anos, Murilo foi convidado para ser modelo fotógrafo e assim seguiu até os 18 anos.

Apaixonado por música desde pequeno e sempre antenado nas tendências do momento, Moura não demorou muito para entrar de vez no universo da música eletrônica e, quando percebeu, já estava mais do que envolvido em sua carreira de DJ.

Mas foi na Europa, em 2020, em meio a pandemia, que Murilo aproveitou para focar nos estudos de produção e acabou viajando para Cancún, onde é atração em diversas festas da cidade, além de já ter residência por lá e ser bastante disputado pelos clubes.

Entre as casas famosas em que Moura já tocou, estão a Crocrolive, Canophy by Hilton, Nebrina Ooftoop e Mumma. O DJ também é destaque na campanha da academia e clube WTF Cancun.

No segundo semestre de 2021, foi a vez do também produtor musical retornar ao Brasil, com o objetivo de se especializar ainda mais na carreira. De volta à Europa, Murilo está lançando HYPE WAVE MUSIC, projeto que nasceu com o intuito de valorizar o tech house.

O brasileiro já tem dois lançamentos registrados e agendados nas maiores plataformas de música eletrônica do mundo. A promessa é que em 2022 muitas tracks estejam em alta no cenário eletrônico.

Para conhecer o projeto, basta acessar o canal no YouTube https://www.youtube.com/c/HYPEWAVEMUSIC/about