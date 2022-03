DJ Braga retorna aos palcos

O artista disse que aproveitou o momento de pausa forçada para estudar, tirar seus projetos do papel e cuidar da alimentação

Com apenas 19 anos e centenas de eventos, DJ Braga já é uma das grandes revelações do ramo de festas e eventos do Brasil. O jovem, que já foi convidado para abrir um show da Anitta em um grande festival, revelou os desafios que a pandemia trouxe para sua carreira e como está sendo a volta para os palcos após o avanço da vacinação e o relaxamento das medidas sanitárias.

O artista disse que aproveitou o momento de pausa forçada para estudar, tirar seus projetos do papel e cuidar da alimentação. Mesmo sendo afetado, ele não se afastou do público: “Quando batia uma saudade dos palcos usava minhas redes sociais para fazer lives, assim me sentia perto do público.”



O jovem contou que teve diversas festas e eventos cancelados por conta da covid-19.

“Era triste ver os contratantes que planejaram tanto aquele sonhado dia como o casamento e a festa de 15 anos tendo que desmarcar sem saber o dia de amanhã. Fora os que foram perdendo os parentes próximos, era muito difícil encontrar motivos para comemorar”.

Com o avanço da vacinação, as festas e eventos estão retomando, com as devidas autorizações. DJ Braga está voltando aos palcos investindo no seu projeto “Baile do Braga”, onde o público pode esperar por grandes novidades. Entusiasmado com seus projetos, o músico reforçou a importância da imunização: “A vacina vem provando que veio para nos salvar. Vacinem-se”.