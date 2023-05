Diversão em família: conheça o Cirque Amar, espetáculo que celebra a individualidade e a habilidade de artistas de todo o mundo

Viva a experiência do circo e descubra maneiras de se envolver no espetáculo em cartaz no ParkShopping Campo Grande, no Rio de Janeiro

O circo é uma das mais antigas formas de entretenimento e diversão, sendo conhecido por suas performances impressionantes e sua habilidade em unir pessoas de diferentes origens e culturas. No Cirque Amar, um espetáculo diretamente da França e estreando no Brasil, essa tradição é levada a um novo patamar.

Viva a experiência do circo e descubra maneiras de se envolver no espetáculo em cartaz no ParkShopping Campo Grande, no Rio de Janeiro

Com aproximadamente 140 colaboradores, incluindo equipes de montagem, manutenção e artistas de diversos países, como França, Brasil, Mongólia, Ucrânia, Espanha, Austrália, Argentina, Portugal, Estados Unidos e Chile, o Cirque Amar celebra a diversidade e as diferenças dos indivíduos em suas apresentações. Desde equilibristas até o Globo da Morte com oito motos, quase todas as performances garantem algo extraordinário que beira o impossível.

o ex-BBB Babu

Mas o Cirque Amar é muito mais do que apenas habilidade. O espetáculo também conta histórias por meio das performances dos artistas. Uma atração que promete surpreender crianças e adultos é a rapidez com que o casal asiático Baadma e Zuulgin Baldan faz uma troca de roupas inesperada. “Todos na plateia costumam ficar chocados. Nós sempre nos encantamos com a resposta do público para o número que é feito com muito carinho”, comenta Baadma.

Famosos fazem questão de prestigiar o espetáculo conhecido por sua natureza inclusiva, que une e celebra as diferenças dos indivíduos

Além disso, a atmosfera mágica e lúdica do Cirque Amar é reforçada pelos trajes usados pelos artistas, que refletem a mensagem da história representada no espetáculo, seja simples e modesta ou completamente extravagante.

E se você acha que o circo é uma atividade impossível para uma pessoa “normal”, o Cirque Amar oferece diversas maneiras de se envolver e testar seus limites durante o espetáculo.

O Cirque Amar é uma experiência imperdível para toda a família, oferecendo uma oportunidade única de celebrar a diversidade e as habilidades impressionantes dos artistas de todo o mundo. O espetáculo está em cartaz no ParkShopping Campo Grande, no Rio de Janeiro, e é uma ótima opção de diversão para as férias escolares.