Diva do funk, Valesca Popozuda embarca para turnê no Canadá

Artista da Mousik se apresenta fora do Brasil entre os dias 12 e 17 de maio

Valesca Popozuda não para nem fora do Brasil! A diva do funk embarcou para o Canadá, onde tem apresentações agendadas entre os dias 12 e 17 de maio. Artista da agência e gravadora Mousik, a cantora levou na bagagem seus maiores sucessos, como “Agora Sou Solteira”, “Beijinho no Ombro” e a faixa recém-lançada “Calma Calma”.A agenda da funkeira também está recheada no Brasil, onde emendou shows, festivais e camarotes no Carnaval, realizado excepcionalmente em abril, com apresentações em Brasília, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro e Recife.Após a turnê canadense, Valesca Popozuda já tem compromisso marcado para o dia 21 de maio, quando irá levantar o público em Ponta Porã (MT).

Artista da Mousik se apresenta fora do Brasil entre os dias 12 e 17 de maio

Valesca Popozuda é considerada uma das principais artistas do funk brasileiro. Sua carreira é marcada pela ligação com a música, com muita sedução e coragem! Fundadora do grupo “Gaiola das Popozudas” só com mulheres, em 2000, estourou a nível nacional com dois hits: “Agora Sou Solteira” e “Late Que Eu Tô Passando”, hit que entrou na trilha sonora da novela da Globo “Beleza Pura”. Letras ousadas como “Quero Te Dar”, “My Pussy” e “Tô Que Tô Pegando Fogo” também viraram febre, deixando o grupo em evidência.

Em 2012, Valesca, nascida no Rio de Janeiro, decidiu seguir carreira solo, divando no ano seguinte com “Beijinho no Ombro”, fazendo centenas de shows desde então e soma mais de 107 milhões de views com o hit no YouTube. No mesmo ano fez parceria com o MC. Catra e recebeu o título de “Mama”. De lá pra cá emplacou várias faixas, contando com o lançamento de “Furduncinho” , parceria com os produtores musicais Hitmakers, e os mais recentes “Presentinho” e “PayPau”, em parceria com Rebeca, que entrou no Playlist Show das Poderosas.

Na TV, participou ainda dos realities “A Fazenda” e “Ilha Record”, ambos na Rede Record, além do “Dança dos Famosos” e “Super Chef Celebridades”, da Rede Globo. Participou de filmes documentários e ganhou notoriedade pela diversidade em seus trabalhos e somou prêmios, como “Cidadania em Respeito a Diversidade”. Lançou sua biografia “Sou Dessas: Pronta pro Combate”, em 2016, para compartilhar com os fãs a sua visão sobre assuntos como feminismo e liberdade sexual, além de contar, de forma leve e divertida, detalhes de sua vida pessoal, de sua carreira e como o funk mudou a sua história.

Com a irreverência que marca suas duas décadas de sucesso, Valesca reforça o seu papel na indústria da música. É mais um passo da expansão do funk brasileiro no mercado internacional, após ter conquistado uma categoria própria no Grammy Latino, maior premiação musical do continente.