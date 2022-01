Distrito Federal recebe 1º Festival Nacional do Torresmo

Entre os dias 03 e 06 de fevereiro, todas as unidades da rede Porks — Porco & Chope do país vão comercializar um combo com três tipos de torresmo pelo preço fixo de R$15

O torresmo tradicional é um preparo culinário feito da pele de porco com gordura cortada em pequenos pedaços e frita até ficar crocante. No Brasil, a iguaria passou a ser bastante utilizada como petisco ou complemento de pratos, como feijoada e feijão tropeiro. Sucesso na mesa dos brasileiros, o delicioso petisco agora vai ganhar um saboroso festival a nível nacional.

Nesta semana, entre os dias 03 e 06 de fevereiro, a rede Porks — Porco & Chope, principal casa de carne suína do Brasil, vai promover a primeira edição do Festival Nacional de Torresmo em todas as suas unidades espalhadas pelo país. Durante os quatro dias de evento, o Torresmo Mineiro, versão clássica temperada na cachaça, o Torresmo de Tira, corte servido em fatias finas e crocantes tipo snack, e o Porkspoca, opção à pururuca temperada no sal de lemon pepper, serão vendidos em um combo por R$ 15.

Torresmo de Tira [Jonas Teixo]

“O torresmo é um preparo muito tradicional no Brasil, mas que nunca ganhou um lugar de destaque em nossa gastronomia. Com o festival, queremos valorizar essa iguaria e democratizar seu consumo em todo o país”, comenta José Araújo Neto, fundador da rede Porks. Ao todo, o evento vai ser palco de mais de 80 shows ao vivo, com bandas de rock e blues, e pretende comercializar mais de 4 toneladas da iguaria, em 22 cidades brasileiras: Curitiba (PR), São José dos Pinhais (PR), Colombo (PR), Cascavel (PR), Maringá (PR), Ponta Grossa (PR), Londrina (PR), Chapecó (SC), Campos dos Goytacazes (RJ), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), Santos (SP), Praia Grande (SP), Campo Grande (MS), Sinop (MT), Goiânia (GO), Brasília (DF), Águas Claras (DF), Gama (DF), Samambaia (DF), Recife (PE) e João Pessoa (PB).



Além do torresmo, o cardápio do Porks conta com o Porks Bacon Burger, preparado com burger de costelinha de porco, creme de cheddar e tiras de bacon crocante; o Pernil Municipal, um sanduíche de pernil de porco marinado por 12h, coberto por queijo mozzarella e cheiro verde; o Pork Burrito, novidade da casa, feito com burrito mexicano recheado com pernil desfiado, cheddar, sour cream, cebola caramelizada e chips de batata; entre outras opções de sanduíches e petiscos que levam a carne suína como protagonista.

Torresmo Mineiro [Jonas Teixo]

O Festival Nacional do Torresmo vai acontecer em todas as unidades da rede Porks — Porco & Chope do Brasil, entre os dias 03 e 06 de fevereiro, com um combo de três tipos de torresmo que será comercializado pelo preço fixo de R$ 15. No Distrito Federal, o Porks está localizado em Brasília (Q, CLS 103 Lj 20 – Asa Sul), Águas Claras (Av. Pau Brasil, Lote 10 – Loja 02), Gama (Quadra 05, Setor industrial do Gama) e Samambaia (QR 206 – Samambaia Norte). Mais informações no Instagram oficial da rede (@porks_brasil).