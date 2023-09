Diretor de TV Thiago Teitelroit se junta à Floresta para impulsionar a produção de ficção

A entrada do experiente diretor na produtora sinaliza uma fase de expansão e criação de novas narrativas

Renomado diretor de TV, Thiago Teitelroit, com mais de duas décadas de experiência no setor, está pronto para assumir uma posição estratégica na Floresta, a produtora da Sony Pictures Television no Brasil. A notícia foi anunciada como parte dos esforços da Floresta para expandir seu núcleo de ficção e atender às crescentes demandas do mercado interno e internacional.

Diretor de novelas de grande sucesso, como “Avenida Brasil” e “Totalmente Demais”, Thiago Teitelroit agora faz parte da Floresta. Divulgação: Floresta

Teitelroit, conhecido por sua contribuição em séries de sucesso, como a segunda temporada de “TOC’s de Dalila” (2017), a inédita “Luz” e a equipe de direção de “Rio Connection” (2023), todas produzidas pela Floresta, traz uma vasta experiência em televisão brasileira. Além disso, seu currículo inclui novelas de grande sucesso, como “Cordel Encantado” (2011), “Avenida Brasil” (2012) e “Totalmente Demais” (2015).

A parceria entre Teitelroit e a Floresta promete elevar o padrão de qualidade das produções de ficção da produtora, que tem recentemente anunciado projetos ambiciosos, como a série infanto-juvenil “Luz” para a Netflix, o drama jovem “Da Ponte Pra Lá” para a Max Originals em 2024, entre outros. Além disso, a Floresta tem investido na aquisição de direitos autorais para adaptações literárias e filmes para televisão.

Teitelroit expressou seu entusiasmo com a colaboração, afirmando: “A Floresta possui uma relação excelente com os melhores profissionais e players do mercado, além de uma estrutura capaz de atender a um volume gigantesco de produção com altíssima qualidade. Colaborar em um ambiente com este potencial é um desafio que me inspira fortemente. Se existem pessoas e um lugar no Brasil prontos para uma demanda que se equivalha às grandes empresas de comunicação do país, esse lugar é aqui.”

Fundada há 13 anos, a Floresta é uma das principais produtoras no Brasil, com uma extensa lista de parceiros, incluindo Globo, HBO Max, Prime Vídeo, MTV Brasil, Sony Channel, Netflix e Multishow. Entre suas produções de destaque estão programas como “Shark Tank Brasil”, “Túnel do Amor”, “O Dono do Lar”, “Se Sobreviver, Case!”, “De Férias com o Ex”, “Lady Night”, “Bugados” e “Soltos”. Com a chegada de Teitelroit, a produtora reforça sua posição no mercado audiovisual brasileiro, prometendo mais inovação e qualidade artística em suas futuras produções.