Diretamente da Grécia, Paraskevi quer trazer o tempero do seu país para a competição do MasterChef Brasil

A competidora da 9ª edição do talent show mora no Brasil há oito anos e diz ser apaixonada pelas terras brasileiras, assim como pela culinária, artes e esportes

A nova temporada do MasterChef Brasil começa na próxima terça-feira (17), a partir das 22h30, depois do programa Faustão na Band, com transmissão simultânea no band.com.br e no aplicativo BandPlay.

O talent show vai reunir 16 cozinheiros amadores de diversos lugares do Brasil e até da Grécia! E quem representa o país do Sudeste europeu é Paraskevi Kotta, de 51 anos.

Ana Paula Padrão, que diz sentir "amor e ódio" por alguns participantes desta temporada, está confirmada como apresentadora do MasterChef Brasil 2022

A cozinheira amadora deixou Thessaloniki, segunda maior cidade grega, onde vivia, e veio morar no nosso país com o esposo há oito anos, mas o casal já tinha visitado as terras brasileiras e se apaixonado há 22 anos, quando vieram visitar um tio.

“É um lugar maravilhoso e abençoado. Conheci muitos países, viajei muito na minha vida, mas nunca vi um país como este. Amamos muito o povo e é por isso que estamos aqui”, declarou a participante, em entrevista para o portal da Band.

A cozinheira amadora deixou Thessaloniki, segunda maior cidade grega, onde vivia, e veio morar no nosso país

Com a promessa de conquistar os jurados com o seu tempero grego, Paraskevi conta que na região de onde vem, aprender a cozinhar é uma obrigação, uma tradição passada de mãe para filha.

Mas a competidora não gosta só de cozinhar. Kotta também é amante da natureza e de atividades ao ar livre que tenham bastante adrenalina, além de estar ligada às artes.

“Eu sou uma pessoa de aventura, eu gosto muito de coisas que dão adrenalina. Eu sou atleta de tiros, mas fora disso eu também gosto muito de fotografia, teatro e cinema. Sou escritora de teatro e produtora também. Gosto muito de cozinhar, como vocês já sabem. Gosto muito de fazer aventura em montanhas, amo muito água, me faltam muito as praias da minha terra. Cada vez que vou às férias tenho sempre tudo que precisa para pescar”, conta a participante.

Com a promessa de conquistar os jurados com o seu tempero grego, Paraskevi conta que na região de onde vem, aprender a cozinhar é uma obrigação, uma tradição passada de mãe para filha

Paraskevi promete fugir do comum e colocar seu “toque” em todos os pratos. “Como de tudo, provo de tudo, mas não sou muito tradicional. Sempre vou colocar um tempero diferente na comida. Gosto de tudo, menos coentro”, revela em entrevista para o portal da Band.

A 9ª edição do talent show terá 17 episódios e será gravado em uma nova locação, nos estúdios Vera Cruz, em São Bernardo do Campo (SP), um espaço histórico de 7200 metros quadrados. Além de passar na tela da Band, o programa ganha também exibição no canal Discovery Home & Health e no discovery+, a partir do dia 20, sempre às sextas-feiras, a partir das 19h25.

Paraskevi promete fugir do comum e colocar seu "toque" em todos os pratos

Ana Paula Padrão, que diz sentir “amor e ódio” por alguns participantes desta temporada, está confirmada como apresentadora do MasterChef Brasil 2022, assim como o time de jurados, Henrique Fogaça, Erick Jacquin e Helena Rizzo, que vão cobrar ainda mais dos cozinheiros amadores, em uma disputa com provas grandiosas e pratos de dar água na boca.