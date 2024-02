Dire Straits Legacy revive clássicos em noite memorável em Uberlândia

Banda britânica retorna ao Brasil com a turnê “For You South America 2024” e promete uma noite inesquecível no Castelli Master

Uberlândia está prestes a ser palco de uma experiência musical única, conforme a lendária banda britânica Dire Straits Legacy anuncia sua aguardada apresentação na cidade. Com a turnê “For You South America 2024”, marcada para o dia 19 de abril, às 20h, no Castelli Master, os fãs terão a oportunidade de embarcar em uma verdadeira viagem às décadas de 1970 e 1980.

Único show da banda previsto em Minas Gerais neste ano, a Dire Straits Legacy promete uma noite repleta de clássicos que marcaram época. Diferente das edições anteriores, a turnê atual busca explorar diversas fases da banda, relembrando momentos marcantes de sua carreira.

Formada por músicos que desempenharam papéis cruciais em diferentes períodos da Dire Straits, a Dire Straits Legacy apresentará um espetáculo único. Nomes como Danny Cummings, percussionista desde 1990, e Jack Sonni, guitarrista que integrou a banda até 1988, trazem a autenticidade das épocas áureas.

Desde 2016, o tecladista Alan Clark, com cinco indicações e dois prêmios Grammy, lidera a formação que inclui também Phil Palmer, Mel Collins, Marco Caviglia, Danny Cummings, Steve Walters, Alex Polifrone e Primiano Dibiase. Juntos, prometem recriar a mágica de sucessos como “Money for Nothing”, “Sultans of Swing”, “Walk of Life” e muitos outros.

A produção do evento em Uberlândia é uma parceria entre as empresas GW e Boom Produções Artísticas. Os ingressos já estão disponíveis para venda no site ShopIngressos.com. Não perca a oportunidade de testemunhar a Dire Straits Legacy em uma noite que promete entrar para a história da música na cidade.

SERVIÇO:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dire Straits Legacy

Local: Castelli Master

Endereço: Av. Lidormira Borges Do Nascimento, 6000 – Shopping Park, Uberlândia – Uberlândia – MG

Data: 19 de abril (sexta-feira)

Horário: 20h

Classificação: livre

INGRESSOS:

ÁREA VIP – Money For Nothing – Inteira – R$ 300,00 + Taxas

CAMAROTE PREMIUM – Romeo And Juliet – Inteira – R$ 340,00 + Taxas

ÁREA VIP – Money For Nothing – Meia – R$ 150,00 + Taxas

CAMAROTE PREMIUM – Romeo And Juliet – Meia – R$ 170,00 + Taxas

MESA SILVER – Brothers In Arms – Mesa 6 lugares – R$ 2.280,00 + Taxas

MESA GOLD – Sultans Of Swing – Mesa 6 Lugares – R$ 2.700,00 + Taxas

ÁREA VIP – Money For Nothing – Solidária + 1kg de Alimento – R$ 180,00 + Taxas

CAMAROTE PREMIUM – Romeo And Juliet – Solidária + 1kg de Alimento – R$ 200,00 + Taxas