Diego Barreto, vice-presidente do iFood, revela números impressionantes sobre o aplicativo

Diego também especificou o critério de escolha de contratação da empresa e como é feita a distribuição dos cupons

O vice-presidente Finanças e Estratégias do aplicativo de delivery iFood, Diego Barreto, participou do podcast “Os Sócios”, do casal Bruno e Malu Perini, ao lado de Walter Longo e deu detalhes sobre os dados da empresa, inclusive os números estratosféricos.

Barreto começou revelando como é o processo de contratação para trabalhar na empresa. “Quem é que faz inovação no iFood? Todo mundo! Todo mundo tem um “cheque em branco” para fazer isso. Pois eu tenho uma cultura de pessoas que sabem o que é bom senso. Eu não contrato por currículo, eu contrato por comportamento. Que que adianta uma pessoa que trabalhou na NASA se não tem um mínimo de bom senso?”, contou. Também deixou claro que o bom senso do teste significa que não é pedir para ele para testar e sim testar e rapidamente levar um ou dois resultados interessantes.

Imagem: Assessoria de imprensa Vice-presidente Finanças e Estratégias do aplicativo de delivery iFood, Diego Barreto

Com dez anos de história, Diego revelou que o aplicativo de delivery está presente em todas as cidades brasileiras com mais de 150 mil habitantes. “Hoje, minha logística entrega 60 milhões de pedidos no mês. Nós vamos entregar esse ano [2021], um bilhão de pedidos na casa dos brasileiros”, contou Barreto, empolgado com os números.

Ainda, sobre a logística com a inteligência artificial, Diego revelou que ela faz algo importantíssimo na demanda das entregas. “Sana o principal problema econômico do delivery de comida que é o preço logístico. Que é comprar uma comida de R$50 em média, ganhar 15% de comissão e R$10 para fazer uma entrega. A conta não fecha. O que esse modelo de inteligência artificial faz? Uma roteirização que uma mesma pessoa [motoboy cadastrado no aplicativo] faz quatro entregas de quatro pedidos numa mesma rota”, disse Barreto.

E sobre a grande quantidade de cupons distribuídos, Diego contou que são milhares por dia através da inteligência artificial no qual utiliza-se sempre o comportamento do cliente no aplicativo.

Barreto é autor do livro “Nova Economia: Entenda por que o perfil empreendedor está engolindo o empresário tradicional brasileiro”, onde ele ensina como navegar nos mares da Nova Economia e utilizar a nova realidade a seu favor.

