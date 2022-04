Didi Wagner inicia gravações da nova temporada de “Lugar Incomum”, no Multishow

Na próxima temporada, a apresentadora tem no itinerário capitais como Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Branco

Não tem nada como tirar uns dias para viajar e explorar novos destinos. Essa é a pegada do Lugar Incomum, programa que está no ar há mais de uma década no Multishow, sob o comando de Didi Wagner, mostrando que tem roteiro para todos os gostos. Na próxima temporada, a apresentadora tem no itinerário capitais como Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Branco.

Didi vai em busca de programações que tenham o foco no bem-estar, mas que fujam do óbvio. Na atração, as massagens, yoga, meditação, que são as primeiras opções quando pensamos no assunto dão lugar a outras possibilidades, que podem ser uma festa, comer bem, ou consumir arte, por exemplo. O programa tem estreia prevista para o segundo semestre deste ano. A produção é da Magnífica e a direção de Renata Shoel.