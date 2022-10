Dicas de como ser bem sucedido empreendendo, com o palestrante Igor Oliveira

Empresário e palestrante com formação em Master Practitioner em PNL, é formado em Self Coaching, com formação pelo Empretec, é treinador comportamental e motivador de pessoas para alcançar a riqueza

Ao longo de suas ações como palestrante e treinador comportamental, Igor Oliveira já formou mais de 10 milionários em 7 anos de negócio, movimentando mais de um bilhão de reais em vendas de cotas de consórcio em todo Brasil.

Para falar sobre suas palestras e como uma pessoa pode ser bem sucedida empreendendo, que eu entrevistei com exclusividade, o empresário, palestrante e mentor, Igor Oliveira.

Analice Nicolau: Como e quando surgiu a sua ideia de dar palestras e mentorias?

Igor Oliveira: Essa ideia surgiu depois de sete anos de empresa, em um momento de reflexão sobre como teria sido minha caminhada se tivesse um mentor, alguém que compartilhasse comigo as experiências e me ajudasse a escolher o melhor caminho para o meu negócio.

O empresário e palestrante Igor Oliveira

Lembro até hoje quando me deparei com as dificuldades que precisei enfrentar na abertura da nossa empresa, digo nossa porque trabalho com a minha esposa desde o início (e vou te falar: isso sim que é desafio. Hehehe!!!) brincadeiras à parte, ela é uma companheira e sócia excepcional e a admiro por ser uma mulher exigente. Por isso acredito muito na expressão “ao lado de um grande homem, sempre existe uma grande mulher”.

Não tínhamos noção de como era administrar uma empresa: gestão financeira, cuidar de detalhes da contabilidade, gestão de pessoas, vendas, indicadores e uma infinidade de conhecimentos necessários para manter uma empresa. Com todas essas necessidades resolvemos fazer diversas consultorias e treinamentos para aperfeiçoarmos nossas habilidades. Porém quanto mais estudávamos, mais difícil era. Foi preciso muita perseverança, vontade de alcançar o nosso propósito, muita disciplina, alinhamento de expectativas, afinal somos duas pessoas com perfil de liderança e precisávamos direcionar nossas energias e ações para o objetivo maior. O que me movia era ser dono do meu próprio tempo e negócio.

Sempre gostei de lidar com pessoas, sentia que era além de uma vontade, de gostar de atender bem as pessoas, havia algo mais além que ser dono do próprio tempo e negócio.

Foi assim que tive a certeza da minha missão de vida: ajudar os empreendedores que estão iniciando ou que querem iniciar (assim como um dia estivemos nessa posição), e que precisam tirar os receios gerados por sabotadores de sucesso. Sim, aqueles que geram os bloqueios do “ser empresário”.

Hoje eu transformo a mentalidade de pessoas que precisam de orientação com base em estudos de qualidade, práticas e resultados vivenciados por mim e que deram muito certo.

Eu ensino as pessoas a terem uma visão simples de que é possível empreender, ter sucesso e enriquecer com o seu negócio sem ser escravo dele. Mudo a forma de enxergar as exigências de um negócio próprio como algo repleto de dificuldades, para oportunidades de vencer e tornar um propósito real. Ajudo também as pessoas que já estão empreendendo a terem e viverem o poder da liberdade para curtirem a qualidade de vida tão desejada. O empresário(a) que tem uma “algema de ouro” presa em seus punhos, e que é escravo(a) do seu próprio negócio só continuará assim se quiser.

Tudo na vida é uma escolha, basta saber qual caminho deseja seguir. A minha escolha, o que eu prego e vivo é: ser livre, feliz, ter uma ótima saúde mental e física, ser “rico” e próspero na vida.

AN: Você ministra palestras há muito tempo? Quais os objetivos das suas palestras e qual público alvo?

IO: Ministro palestras e treinamentos há sete anos dentro dos meus negócios e, agora, quero expandir para o âmbito externo, ou seja, abarcar todos os ambientes em que todos possuam uma veia empreendedora como eu e que querem ter qualidade de vida profissional.

O meu objetivo é aumentar o empreendedorismo no país, lançar mentes brilhantes, fazer parte da história de sucesso de grandes empresários dessa, e das próximas gerações, e aumentar o número de pessoas prósperas e realizadas tanto na vida profissional como também na vida pessoal, pois pessoas que estão satisfeitas com o seu negócio multiplicam oportunidades e mais famílias são beneficiadas com a felicidade, assistência e qualidade de vida.

Nosso público é definido de dois parâmetros básicos: As pessoas que QUEREM e que CORREM atrás (Ter proatividade) e as pessoas que PRECISAM, mas que esteja DISPOSTA a mudar padrões e crenças

AN: Quais os principais benefícios das suas palestras e mentoria?

IO: Transformação de mentalidade escassa para uma próspera, libertação dos paradigmas, mudança de hábitos, quebra de crenças limitantes, resultados significativos durante a mentoria, autoridade nos negócios e na vida, além do benefício de ganhar um mentor que estará junto com você através da formação de estratégias, para que o seu negócio esteja rumo ao alcance do grande objetivo, o sucesso.

Eu acredito que SOZINHO NÃO DÁ, POIS SE DESSE VOCÊ JÁ TERIA FEITO.

AN: Qual o diferencial das suas palestras em relação ao que se vê no segmento?

IO: Posso e irei responder por mim, pelas minhas experiências, pelos resultados que gero na vida das pessoas e não pela comparação do meu trabalho com o de outros profissionais. Até porque o trabalho que desenvolvo, mesmo em palestras, é personalizado e baseado totalmente em tudo que já vi, estudei e vivi até hoje na minha carreira e adapto a realidade de quem está assistindo. Sou direto, objetivo e claro nas minhas ações.

Apesar de gostar muito de estudar, de ter conhecido diversos autores, mentores, pessoas que contribuíram e contribuem na minha caminhada até hoje. Vejo que quando estou como disseminador de conhecimentos, quando recebo essa grande missão, é o meu lado mais humano que fala, que compreende e sabe exatamente da dor do empreendedor em todos os seus níveis, sabe onde dói e consegue tratar de forma precisa. Vou além das palavras, gosto da interação com o público e me envolvo muito com a energia surreal desses momentos, mas principalmente, energia que vem do público.

Se você ainda não foi, faço questão da sua presença em uma das minhas palestras para sentir de perto essa energia de que falo.

AN: Você oferece algum acompanhamento para as pessoas após os seus treinamentos?

IO: Sim, existem alguns programas de acompanhamento dos empreendedores, organizados de acordo com o nível que cada colaborador está e aonde quer chegar. Toda essa análise é realizada e avaliada pela equipe comercial da nossa empresa.

AN: Em seu currículo você acumula a habilidade de treinador comportamental e de motivador. No que esses aspectos são importantes no desenvolvimento das pessoas?

IO: Posso lhe dizer com toda certeza que essas habilidades são fundamentais para o desenvolvimento das pessoas. Foi por esse pensamento que propositalmente busquei conhecimentos para desenvolver essas habilidades e criar autoridade na missão que tenho hoje.

É natural de nós seres humanos buscarmos por uma liderança, alguém que nos ajude a entender o nosso propósito, que transmita confiança e que nos dê o combustível necessário para vermos o quão somos capazes de alcançarmos um sonho. Além disso, também compreender como a nossa mente funciona, os principais comportamentos humanos a título de autoconhecimento e também análise dos comportamentos das pessoas com quem interagimos.

Veja bem, comportamentos são hábitos e para que você possa cultivar bons hábitos e logo ter ótimos resultados é preciso cuidar do que acredito, em minha opinião como especialista, ser o mais importante na vida de uma pessoa: pense comigo!

Igor é Master Practitioner em PNL

O motivo de fazer as coisas que você faz. Nós, seres humanos, queremos respostas para tudo, buscamos entendimento e, por esse motivo, o questionamento do porquê você tem que ir à academia? Trabalhar? Estudar? Ficar com seus filhos/ família? São comuns e existe uma resposta.

Depois o próximo passo é definir seus objetivos e sonhos que manterá você sempre motivado(a). Em seguida você terá rituais que conserve bons hábitos como leitura, treinamentos, palestras, eventos, meditações, orações etc. Compreendeu a importância dessas habilidades? Eu acredito, pratico e compartilho nas “Mentorias e Palestras”: Mantenha bons hábitos e terá os melhores resultados!

AN: Como as pessoas podem fazer para contratar as suas palestras?

IO: Hoje temos o site www.igoorico.com.br e, também, você poderá me encontrar no Instagram @igoorico onde na bio, irá encontrar o link com os contatos para falar com nosso time de vendas.

AN: Quais as suas considerações finais?

IO: Para mudar seus resultados, mude seus pensamentos, comportamentos e avalie suas escolhas. Saiba que conviver com as mesmas pessoas e nos mesmos ambientes que não levam você a lugar algum, apenas sugam sua energia e tempo. Mesmo sem você perceber, os pensamentos continuarão os mesmos. Por isso mude de ambiente, saia da zona de conforto mesmo que pareça estranho no início. Lembre-se que mudanças não são confortáveis, porém necessárias para sentirmos a evolução. Vá a palestras, faça networking com pessoas que estão na mesma energia de mudança, conhecimento e objetivos que você, saia do lugar que limita sua VISÃO.

A vida é um grande leque de oportunidades, provas e experiências. Veja além do que está abaixo do seu nariz e desfrute das conquistas que esperam por você. Quero poder fazer parte da sua história também!