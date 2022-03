Diagnóstico precoce pode diminuir impacto da endometriose na qualidade de vida e profissional

Muito se fala na doença, mas pouco sobre como ela afeta a vida profissional da mulher

Sendo cólicas severas um dos principais sintomas da endometriose, é claro que a doença afeta muito a qualidade de vida e produtividade da paciente. Em 2021, a jogadora de tênis Danielle Collins precisou até fazer uma pausa na carreira por conta do tratamento da endometriose. É por isso que o ginecologista Patrick Bellelis, especialista na doença, alerta que é importante que o diagnóstico seja feito precocemente.

O caso de Danielle é apenas um entre vários outros que acontece em todo o mundo. Na época em que jogava, a norte-americana ocupava a 40ª posição do ranking, mas as dores e a agonia física causadas pela endometriose afetavam seu desempenho. Depois de pausar a carreira para fazer o tratamento, a jogadora já conseguiu voltar à ativa e já ficou entre as 10 primeiras posições.



No caso de Danielle, ela apostou na cirurgia, mas nem sempre ela é necessária. Para que não seja e o tratamento seja ainda mais tranquilo, é importante que o diagnóstico precoce aconteça, até porque a endometriose afeta 8 milhões de mulheres no Brasil e é uma das principais causas de absenteísmo feminino.

A endometriose acontece quando células do endométrio, a camada interna do útero que é expelida na menstruação, acabam se depositando fora da cavidade uterina, causando reações inflamatórias e lesões



“Não é fácil conviver com a endometriose e nem sempre o diagnóstico é feito da forma certa. É uma condição que pode levar à incapacitação e que precisa de tratamento adequado e não necessariamente cirúrgico. Com o acompanhamento correto, é possível tornar os picos de dor bem menos intensos e, assim, a paciente não precisa abdicar de nada em sua rotina por conta dos desconfortos”, explica Patrick.

Entre os principais sintomas estão as cólicas severas e a dificuldade para engravidar. Às vezes as mulheres demoram até 10 anos para procurarem um médico e terem um diagnóstico, o que pode agravar muito a doença. “É comum que as pacientes procurem ajuda médica apenas porque estão com dificuldades de engravidar, assim como há casos, infelizmente, de mulheres que procuram diversos profissionais até conseguirem um diagnóstico correto”.

”As mulheres precisam observar seu corpo, estar atentas aos sinais e investigar qualquer sintoma, porque o diagnóstico precoce é capaz de prevenir sequelas e permitir um tratamento que pode garantir o controle da endometriose e a qualidade de vida”, conclui Bellelis.