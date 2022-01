Dia Nacional da Passista: Ex-Imperatriz da Bateria da Tatuapé faz homenagem e revela “Tinha fobia de cruzar a avenida, elas me ensinaram”

Sendo a figura mais fundamental em um desfile de escola de samba, 19 de janeiro é comemorado o dia nacional da passista

Sendo a figura mais fundamental em um desfile de escola de samba, 19 de janeiro é comemorado o dia nacional da passista. E para homenagear, essa figura de extrema importância, a Ex-Imperatriz da Acadêmicos do Tatuapé, Lu Duarte, compartilhou fotos em um ensaio fotográfico.

Fotos: Divulgação / CO Assessoria

Considerando a história do Carnaval, a ala das passistas surgiu não faz muito tempo. Na virada dos anos 70 para 80 foi quando realmente começou a existir uma ala dedicada a elas. Lu Duarte comentou: ”Para mim, é super importante poder homenagear, mesmo que de forma simples. Eu tinha fobia de cruzar a avenida sambando, e com calma, eles me ensinaram, me deram dicas para eu ficar mais tranquila. Fiquei muito grata por isso.”

Algumas escolas abriram as portas para a ala das passistas com medidas fora do padrão, onde o corpo da mulher fica em segundo plano, porque o que mais importa é o samba no pé. “Achei incrível essa inclusão, é ótimo ver mulheres com curvas desfilando no carnaval”, pontuou Lu Duarte.