Dia Mundial do Rim: entenda a importância da prevenção de doenças renais

Especialista esclarece as principais dúvidas sobre a saúde renal

O CEJAM – Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” está apoiando o Dia Mundial do Rim, que é celebrado anualmente na segunda quinta-feira de março. Nesse sentido, a instituição esclarece as principais dúvidas sobre o tema e destaca a importância da adoção de hábitos saudáveis para prevenir doenças renais, que afetam cerca de dez milhões de pessoas no Brasil, segundo o Ministério da Saúde.

Saúde renal: como cuidar dos seus rins e prevenir doenças

Quais são as principais funções dos rins?

De acordo com a nefrologista Dra. Alessandra Bonilha Gonçalves, que atua na Santa Casa de São Roque — gerenciada pelo CEJAM em parceria com a prefeitura da cidade — os rins desempenham funções vitais para o corpo humano, como a eliminação de toxinas e a filtragem do sangue.

“São os órgãos responsáveis por manter o equilíbrio hídrico do corpo, eliminando o excesso de água, sais e eletrólitos do organismo.”

Dra. Alessandra Bonilha Gonçalves

Além disso, a especialista enfatiza que os rins participam da produção de alguns hormônios, como a eritropoetina, ligada à formação de glóbulos vermelhos; a vitamina D, que auxilia na absorção do cálcio dos ossos; e a renina, presente na regulação da pressão arterial.

Os rins são acometidos, principalmente, por quais doenças?

Conforme Dra. Alessandra, as nefrites — inflamação nos rins –, infecção urinária, cálculos renais, tumores ou cistos, obstrução urinária e insuficiência renal são os principais problemas que afetam o órgão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesse sentido, alguns sinais merecem atenção: sangue e/ou espuma na urina, inchaços, pressão alta, anemia, cansaço, perda do apetite, vômitos ou náuseas, dor nos rins ou dores nas costas e diminuição da quantidade de urina.

A profissional alerta, ainda, que muitas doenças renais podem não apresentar sintomas em fases iniciais. “Boa parte dos pacientes só descobre ser portador de doença renal em estágios avançados, quando já não temos muito a fazer para reverter o quadro. Por isso, a melhor maneira é fazer o diagnóstico precoce através de exames de laboratoriais”, pontua.

Como é feito o diagnóstico dessas doenças?

Para diagnosticar doenças renais são realizados os exames de dosagem de creatinina no sangue e o de urina, procedimentos simples e que podem ser adicionados à rotina de cuidados com a saúde. “Dependendo da avaliação do médico, também pode ser incluído o exame de ultrassonografia dos rins e vias urinárias”, ressalta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A dosagem de creatinina é fundamental para a avaliação de qualquer pessoa, principalmente em pacientes com fatores de risco, como histórico de doença renal na família, hipertensos, diabéticos e idosos.

“Este exame é feito a partir da coleta de uma amostra de sangue, pequenas alterações de creatinina sugerem algum problema renal e podem demonstrar a necessidade de procurar a avaliação de um médico nefrologista”, afirma.

Como eu posso cuidar da minha saúde renal?

Para prevenir doenças no rins, Dra. Alessandra explica ser fundamental a adoção de hábitos saudáveis, com uma dieta equilibrada, evitando excessos de sal e sobrecarga de proteínas; manutenção do peso ideal; monitoramento da pressão arterial e dos níveis de açúcar no sangue; prática de atividades físicas; atentar-se para o uso medicamentos que podem ser tóxicos aos rins, como anti-inflamatórios, sem prescrição médica e, claro, beber água em quantidades adequadas — de 2 a 3 litros por dia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A conscientização sobre a importância dos rins e os comportamentos preventivos, fatores de risco e orientações sobre a doença de forma integrada e humanizada com certeza ajudam a uma melhor qualidade de vida para todos”.