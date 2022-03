Dia Mundial da Obesidade – “Menos estigma, mais acolhimento” é tema de evento on-line e gratuito

Atualmente, 41 milhões de pessoas sofrem com a obesidade no Brasil

Nesta sexta-feira, 4, o mundo celebra o Dia da Obesidade, data marcada por conscientização sobre sintomas, tratamentos e como evitar essa doença crônica causada pelo acúmulo de gordura no corpo. Em apoio à data, o Instituto Obesidade Brasil organizou a 2ª edição do evento “Obesidade em Pauta” com o tema de “Menos estigma, mais acolhimento”.



Atualmente, o Brasil tem 41 milhões de pessoas sofrendo com a obesidade no país, o que corresponde a 26% da população brasileira. Esse número dobrou entre 2003 e 2019, e continua crescendo, o que mostra que o assunto precisa ser discutido com urgência, até porque a obesidade pode acarretar em vários outros problemas de saúde, além de agravar casos de Covid-19.



Dr. Carlos Schiavon, cirurgião bariátrico, e Andrea Levy, psicóloga, também fazem parte do instituto e estarão no evento



“Considerando que essa seja uma doença crônica que não apresenta cura, mas sim controle, são muito comuns as recaídas. A pessoa começa o tratamento da obesidade, porém quando alcança um peso que considera bom para ela, abandona tudo e volta a engordar. É importante conscientizarmos pacientes e profissionais de saúde de que o acompanhamento é para toda vida”, explica Dra. Andrea Pereira, médica nutróloga e presidente da ONG Obesidade Brasil.

Dra. Andrea Pereira tem pós-doutorado na área e é autora do livro “Dieta do Equilíbrio: a melhor dieta anticâncer”



De acordo com os médicos, o tratamento da obesidade engloba diferentes frentes, como reeducação alimentar, prática regular de atividade física, medicação, acompanhamento psicológico e cirurgia bariátrica. Esse assunto e vários outros relacionados à doença serão discutidos no evento do “Obesidade em Pauta”, que será realizado on-line e gratuitamente no dia 12 de março, das 8h30 às 18h. A transmissão acontecerá nas redes sociais do Instituto Obesidade Brasil, no Youtube, Instagram e Facebook. As inscrições podem ser feitas pelo site www.diainternacionaldaobesidade.com.

Muitas pessoas acreditam que a obesidade não seja uma doença e a relacionam à falta de força de vontade, falha de caráter ou algo facilmente controlável, mas isso não é verdade

Serviço:

Obesidade em pauta: Menos estigma, mais acolhimento

Evento 100% online e gratuito

Inscrições pelo site: www.diainternacionaldaobesidade.com

Data: 12 de março de 2022

Horário: Das 8h30 às 18h

Transmissão pelos canais:

Instagram: @obesidadebrasil

Facebook: https://www.facebook.com/obesidadebrasil

Youtube: Instituto Obesidade Brasil https://www.youtube.com/channel/UCMEOU6w_hfVPL7Ii5K0B_yg