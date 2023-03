Dia Internacional Contra a Discriminação Racial: Atento reforça seu compromisso com a diversidade e inclusão no ambiente de trabalho

Letramento racial e reflexão: empresa reforça a importância da educação no combate à desigualdade racial

Atento, uma das maiores empresas de atendimento ao cliente do mundo, têm adotado políticas eficazes de inclusão e diversidade para combater o racismo no local de trabalho. Essa iniciativa da empresa surge em um momento em que se celebra o Dia Internacional Contra a Discriminação Racial, instituído pela ONU em memória ao Massacre de Sharpeville, ocorrido em 1966, na África do Sul.

Combate à discriminação racial: racismo estrutural perpetua desigualdades

Desde a Constituição Federal de 1988, o Brasil tem lutado contra a discriminação racial, incluindo o crime de racismo como inafiançável e imprescritível. No entanto, ainda são necessárias políticas mais eficazes de inclusão para combater o racismo, especialmente no mercado de trabalho.

A Atento acredita que é fundamental que as empresas mudem sua cultura para priorizar a equidade entre as pessoas. De acordo com Junior Santos, superintendente de planejamento e embaixador do Grupo Aliados Raças e Etnias da Atento no Brasil, a empresa tem conseguido manter um quadro acima da média brasileira em relação à contratação de negros, com 29,6%, segundo o Índice de Equidade Racial Empresarial (IERE) de 2021.

Junior Santos, superintendente de planejamento e embaixador do Grupo Aliados Raças e Etnias da Atento no Brasil

Na Atento, 58% dos colaboradores se autodeclaram pretos ou pardos, enquanto na liderança o número se mantém próximo em 50% do total, sendo mais de três vezes maior do que os 15,8% mapeados pelo IERE.

“Diante desse extrato da nossa realidade, direcionamos nossos investimentos a diversas ações para combater estereótipos que estigmatizam as pessoas devido a sua cor de pele”, revela Santos.

“Desde 2020, por exemplo, contamos com um “Grupo Aliados Raças e Etnias”, formado por colaboradores que defendem a causa de alavancar a discussão da temática étnico-racial na Atento e no mercado de trabalho”, complementa o superintendente.

Além disso, desde 2021 a Atento é signatária do Mover, movimento que tem como objetivo combater o racismo, atuando nas gerações de oportunidades. E, no último ano, realizou a primeira edição do Programa de Mentoring para pessoas negras, com objetivo específico de acelerar a carreira desses profissionais, auxiliando-as no crescimento profissional e possibilitar que ocupem mais cargos de alta liderança da companhia (na primeira turma, 56 colaboradores negros foram mentorados).

A empresa defende que uma das principais formas de luta contra a discriminação racial é a educação. “Dentro das empresas, vale o exercício de ter um trabalho de letramento racial com as lideranças, trazer o tema em conversas, workshops de sensibilização e esclarecimento, pois, ainda que não intencional, algumas expressões enraizadas na sociedade brasileira têm viés racistas”, diz Santos.

O superintendente diz ainda que, pessoalmente, “acredito que, para nos tornarmos aliados nessa luta contra a desigualdade racial, é necessário, sobretudo, uma disposição de pessoas brancas se colocando ativamente como aprendizes nessa reconstrução das relações raciais, enfrentando o desconforto, o medo, o desconhecimento; reeducando olhares e escutas; refletindo e avaliando suas ações”.