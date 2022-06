Dia dos Namorados – Novo livro cheio de declarações de amor de Anderson Cavalcante é o mais vendido do Brasil

“Meu Jeito de Dizer que Te Amo” tem frases e fotos românticas que vão encantar qualquer apaixonado

O renomado escritor Anderson Cavalcante, fundador da Buzz Editora, é o responsável por grandes obras nacionais e uma delas tem ganhado o coração dos casais, e é um excelente presente para presentar o seu amor no Dia dos Namorados. “Meu Jeito de Dizer que Te Amo” é muito mais que apenas um livro, é uma demonstração de afeto, carinho e muito amor.

A obra mostra que é preciso ter coragem para amar, mas mais coragem ainda para se declarar para o seu amor



Amar pode até ser fácil, mas demonstrar esse amor às vezes não é. O sentimento pode ser tão grande que acaba faltando palavras para descrevê-lo. Mas, não se depender de Anderson Cavalcante. Com obras publicadas em mais de 20 países ao redor do mundo, o autor criou o livro “Meu Jeito de Dizer que Te Amo” cheio de declarações para a pessoa amada.

O novo livro já é um sucesso tão grande que chegou ao 1ª lugar na lista geral de mais vendidos da PublishNews. A obra mostra que é preciso ter coragem para amar, mas mais coragem ainda para se declarar para o seu amor. Demonstrar esse sentimento é importante, é como amá-lo duas vezes, pois essa paixão transborda de dentro para fora.

Anderson Cavalcante, fundador da Buzz Editora



De onde surgiu as inspirações? Anderson revela que escreveu o livro ao comemorar 10 anos de casado. Ele queria traduzir em palavras a grandeza do amor que sentia pela esposa. “É um livro cheio do amor que todo mundo deseja e merece receber de você”, disse o autor. A obra já está disponível nas melhores livrarias.

Título: Meu jeito de dizer que te amo

Autor: Anderson Cavalcante

Editora‏: ‎ Buzz Editora

Idioma‏: ‎ português

Capa dura‏: ‎ 104 páginas

ISBN-13‏: ‎ 978-6553930827

Preço de capa: R$ 39,90