Dia do Livro: como forma de incentivo à leitura, cinco executivos compartilham suas obras favoritas

Cassio Bobsin, Luiz Ohara, Claudine Bayma, Felipe Oliva e Alexandre Tagawa ajudam os leitores no desenvolvimento intelectual.

Celebrado em 23 de abril, o Dia Mundial do Livro foi definido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) como referência para a celebração das obras, incentivo à leitura e discussão de questões relacionadas a direitos legais. A data comemorativa é uma homenagem a três grandes nomes da literatura mundial: William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Inca Garcilaso de La Vega; autores que faleceram na data em questão.

Luiz Ohara, Head of Financial Markets na Semantix. Créditos: Divulgação

Fundamentais para o desenvolvimento intelectual, os livros proporcionam o acesso a diferentes culturas, realidades e histórias, fictícias ou não, que foram possibilitadas pela escrita e se tornaram fonte para o conhecimento da sociedade atual. Incentivando a leitura como estímulo a novas ideias e diferentes formas de aprendizado, quatro executivos compartilham abaixo obras que marcaram suas vidas pessoais e profissionais:

Claudine Bayma, diretora geral do Kwai Brasil. Créditos: Divulgação

O CEO da Zenvia, Cassio Bobsin, aponta “Androides sonham com ovelhas elétricas?”, escrito por Philip K. Dick, como uma de suas leituras mais significativas. A obra que deu origem ao filme Blade Runner, aborda questões filosóficas sobre vida, religião, tecnologia e a condição humana.

Luiz Ohara, Head of Financial Markets na Semantix, recomenda a leitura do best seller “O andar do bêbado: Como o acaso determina nossas vidas”. O executivo aprecia o modo com o qual a obra, escrita pelo físico e matemático Leonard Mlodinow, aborda a aleatoriedade do nosso cotidiano – “o livro estimula um melhor convívio com os eventos que não podemos controlar, por meio de um intenso mergulho mundo da probabilidade e estatística”.

Felipe Oliva, CEO da Squid. Créditos: Divulgação

Claudine Bayma, diretora geral do Kwai Brasil indica o livro “Santo guerreiro: Ventos do norte”, segundo volume da trilogia de livros de romance histórico “Santo Guerreiro”, escrita pelo jornalista Eduardo Spohr. “A obra é sobre a vida do soldado em quem foi inspirado São Jorge e fala sobre a origem turca dele, o período greco-romano e essa luta entre o oriente e o ocidente”, comenta a executiva.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Felipe Oliva, CEO da Squid, recomenda o livro “Work Rules!”, de Laszlo Bock, ex-vice-presidente sênior de operações de pessoas do Google. “O livro foi importante em minha trajetória, pois trouxe várias dicas de sucesso sobre gestão de pessoas e como os colaboradores têm liberdade de trabalhar suas ideias em um ambiente de trabalho que seja agradável e propício ao desenvolvimento pessoal e coletivo. Também me trouxe um insight super bacana sobre a importância de contratar as pessoas certas versus contratar rapidamente e implementar treinamentos.”, comenta o CEO.

Alexandre Tagawa, sócio-fundador da Tagawa Propaganda. Créditos: Divulgação

Alexandre Tagawa, sócio-fundador da Tagawa Propaganda, indica o “Atitude que te move”, escrito pelo palestrante e master coach Paulo Alvarenga. “Ao longo das páginas deste livro, P.A. nos guia em uma jornada inspiradora de autoconhecimento. Ele nos motiva a fazer reflexões profundas e a repensar muitos dos nossos hábitos, abordando temas como ikigai, gatilhos mentais e a importância do equilíbrio dos cinco tipos de energia que compõem nossa essência. Com uma linguagem simples e objetiva, P.A. nos fornece ferramentas indispensáveis para que possamos promover uma mudança de mindset e definir onde de fato queremos chegar. Este livro é um verdadeiro guia para quem deseja descobrir seu propósito de vida e alcançar o sucesso em todas as áreas.”, explica o empresário.