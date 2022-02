‘Dia do Gato’: espiritualista Maura de Albanesi revela os poderes do animal de estimação

Celebrado em 17 de fevereiro, se você já não era apaixonado por felinos, vai, pelo menos, começar a olhar com olhos de amor

No Dia Mundial do Gato, celebrado em 17 de fevereiro, se você já não era apaixonado por felinos, vai, pelo menos, começar a olhar com olhos de amor para esse bichinho tão sensitivo e protetor, que enxerga em outras dimensões. “Além de serem grandes companheiros, os animais de estimação ajudam a energizar o seu lar por conta da alegria e do amor que eles exalam. Assim como os seres humanos, eles também vibram energia e, por serem puros, geram uma vibração de harmonização na casa”, afirma a espiritualista Maura de Albanesi.

A espiritualista Maura de Albanesi

Ela, que também é psicóloga, lembra que tudo que nasce, cresce e morre tem vida e um caminho evolutivo. “O mesmo acontece com os animais que nos cercam, porque eles cumprem com uma função espiritual importante e, reconhecer essa importância, é reconhecer e reverenciar a vida que habita ali”.

Mas, como se dá a ligação energética dos animais com os seus tutores? “Conforme o animal cresce, ele cria uma identificação com seu dono. Podem existir várias pessoas na casa, mas ele irá escolher somente uma para ser o dono”, revela Maura de Albanesi.

"Além de serem grandes companheiros, os animais de estimação ajudam a energizar o seu lar", explicou

A espiritualista explica que quando a consciência do dono se liga na consciência do seu pet, é formado um único campo energético. “Por essa razão que os animais tendem a ter um comportamento semelhante ao de seu dono. Você passa uma informação energética para o seu animal e vice-versa”.

As energias trazidas pelos gatos

Assim como nós, Maura de Albanesi observa que os animais são corpos de energia e, por isso, sofrem interferências vibracionais. “Os animais trocam vibrações com os ambientes e com as pessoas através dos seus vértices de energia, os chamados chacras”.

Segundo a espiritualista, há uma profunda ligação energética entre os animais e os donos. “Por isso, muitas vezes o animal se torna um guardião do dono fazendo uma espécie de manutenção energética. Quando essa carga é muito pesada, o animal pode chegar até a ficar doente”, lembra.

Por serem extremamente sensíveis às energias, os gatos sentem tudo que acontece no ambiente em que estão

Maura de Albanesi também chama atenção de que, os gatos, por serem seres que estão em constante movimento e gostarem muito de brincar e realizar atividades, movimentam também a energia da casa, tornando-a mais positiva e alegre. “Eles elevam o Chi (força vital) do lar e, consequentemente, dos donos. Além disso, eles vibram muito amor e carinho, gerando uma corrente muito positiva de energias no seu lar” comenta.

Portanto, atenção aos sinais dos gatos. “Quanto mais equilibrada e harmônica for a energia da sua casa, mais saudável e feliz será o seu gato. Por isso, além de fazer constantes check-ups no veterinário, é importante cuidar da energia do seu gato e, claro, da sua casa”, orienta Maura de Albanesi.

Em retribuição uma dica de ouro da espiritualista: “Faça no seu gato o Reiki Veterinário. O reiki é uma técnica aplicada através das mãos para o realinhamento dos canais energéticos a fim de restabelecer a saúde física e emocional”.

"Check-ups no veterinário, é importante cuidar da energia do seu gato e, claro, da sua casa", orienta Maura de Albanesi

Agora que você está mais familiarizada com tudo que os gatos representam e fazem pelos humanos, confira os 4 poderes energéticos do gato listados pela espiritualista Maura de Albanesi, e se apaixone mais ainda:

