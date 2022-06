Dia do Cinema Brasileiro: confira 7 dicas de filmes nacionais para assistir com as crianças

Para comemorar a data, a professora Alessandra Tomazi, do Colégio Marista Santa Maria, selecionou algumas sugestões para assistir com os pequenos

No próximo domingo (19) é comemorado o Dia do Cinema Brasileiro, que tem como objetivo prestigiar as produções nacionais, a cultura local e ajudar a difundir curiosidades e características de um país tão grande como o Brasil.

Segundo a professora de Artes do Colégio Marista Santa Maria, Alessandra Tomazi, o cinema proporciona uma experiência única, ao unir som, imagem e enredo.

Foto: Turma da Mônica – Laços

“Ao assistir a um filme, o espectador é levado a imaginar sabores, associar as cores às emoções e sons apresentados na tela, lembrar do aroma de uma flor, como se essa estivesse ali naquele momento. Sinestesia única, que pode estimular a imaginação sem limites dos pequenos. Portanto, essa experiência é bastante válida para as crianças, que podem aprender de forma divertida e cativante por meio das histórias”, afirma Alessandra.

Uma boa sessão de filme, seja em casa ou no cinema, também é um ótimo programa em família, pois a experiência reforça os laços afetivos e marca positivamente a memória dos filhos.

Para comemorar a data tão especial, a professora listou sete filmes infantis nacionais para assistir com os pequenos.

O primeiro indicado é “Turma da Mônica – Laços” (2019). A produção é um live-action dos quadrinhos de Maurício de Souza. No filme, Floquinho, o cachorro do Cebolinha, desaparece. O menino pensa, então, em um plano infalível para resgatar o cãozinho, mas para isso vai precisar da ajuda de seus fiéis amigos Mônica, Magali e Cascão. Juntos, eles irão enfrentar grandes desafios e viver grandes aventuras para levar o cão de volta para casa. O filme encontra-se disponível nas plataformas Telecine Play, NOW, Apple TV, Google Play e Vivo Play.

Foto: Tainá

“Tainá” (2004) é a segunda indicação de Tomazi. O filme traz um tema bastante relevante e atual. Tainá é um retrato da exploração da Floresta Amazônica e de seu impacto nas populações originárias. Mesmo se tratando desse tema, a narrativa é permeada pela sensibilidade de Tainá, que se envolve em uma série de aventuras em um belo cenário amazônico. O primeiro longa não está disponível em streaming, mas os números dois e três podem ser alugados pelo YouTube.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A terceira indicação é o filme “O Menino Maluquinho” (1995). Com uma panela na cabeça e jaleco azul, o personagem principal é inspirado na obra do cartunista Ziraldo e se passa no final dos anos 1960. O protagonista é um garoto normal, feliz e bem cuidado por sua família que, enquanto aproveita a infância brincando na rua com a turma, observa o mundo que o cerca e aprende a lidar com a vida. Disponível nas plataformas Google Play e Vivo Play.

Foto: O Menino Maluquinho

“O Menino do Espelho” (2014) entra como o quarto filme indicado pela professora de Artes. Baseado no livro homônimo do autor mineiro Fernando Sabino, mostra as aventuras de Fernando, de 10 anos, que está cansado de fazer as tarefas chatas. Seu sonho é ter um sósia para cuidar delas enquanto ele poderia se divertir à vontade. Um dia, é exatamente isso que acontece: seu reflexo deixa o espelho e ganha vida. Disponível nas plataformas Netflix e Telecine Play.

Foto: O Menino do Espelho

“D.P.A. – Detetives Do Prédio Azul” (2017), quinta indicação, é uma série de sucesso entre as crianças que virou filme. No primeiro longa, Bento, Sol e Pippo presenciam um crime mágico que condena o Prédio Azul a ser demolido. Como se não bastasse, o quadro falante, única testemunha do evento, desaparece. Para evitar a tragédia, o trio sai pelo Rio de Janeiro investigando os principais suspeitos. Disponível em: Google Play e Vivo Play.

Foto: D.P.A. – Detetives Do Prédio Azul

“Felipa e o Foguete” (2017) é a sexta indicação de Alessandra e mostra a amizade entre Felipa e seu cão vira-lata Foguete. Quando os pais da menina decidem se mudar para um prédio em que não se pode ter animais de estimação, ela é obrigada a se separar de seu cãozinho. Mesmo sendo um processo difícil, Felipa sairá dessa fortalecida. Disponível na Globo Play.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Felipa e o Foguete

A última indicação é “Carrossel, o Filme” (2015). Em férias, os alunos da Escola Mundial viajam ao acampamento Panapaná, pertencente ao avô de Alícia. Lá, eles participam de uma gincana organizada pelo sr. Campos, que faz o possível para que as crianças se divirtam. Contudo, a chegada de González, representante da incorporadora que pretende comprar terreno do acampamento para transformá-lo em fábrica, agita o local. Disponível na Netflix.

Foto: Carrossel, o Filme