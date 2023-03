DGO, a plataforma de streaming que une TV ao vivo e on demand, lança campanha de TV no intervalo do BBB

Plataforma facilita a vida de quem consome entretenimento em campanha de TV cheia de humor

Você é daqueles que têm diversas assinaturas de plataformas de streaming e, no fim do mês, se desespera com a quantidade de boletos a pagar? E ainda tem que se preocupar em memorizar todas as senhas para não perder o acesso aos seus conteúdos ao vivo favoritos? A DGO, plataforma que chegou ao mercado brasileiro em 2020, tem a solução para esses problemas.

A empresa acaba de lançar sua primeira campanha de TV no intervalo do paredão do Big Brother Brasil, da Rede Globo. Assinada pela FCB Brasil, a ação conta com três filmes que, cheios de humor, posicionam a marca no Brasil como a plataforma que une TV ao vivo e streaming em um único aplicativo, sob o slogan “É streaming, é TV ao vivo, é DGO”.

De forma lúdica, as peças de 30”/15” e 6” trazem situações cotidianas em que uma família de bonecos de posto de gasolina se desespera com a grande quantidade de boletos a pagar devido a diversas assinaturas de plataformas de streaming, além de senhas a memorizar e em não perder o acesso aos conteúdos ao vivo queridinhos por eles. Nesse momento, a DGO entra em ação trazendo a solução ao unir todo o conteúdo, ao vivo e on demand em um só lugar.

“O que queremos com a nova campanha é reforçar o conceito de que a DGO tem o melhor da TV ao vivo e do streaming juntos, em um só lugar, sem complicações, além de fortalecer o nome da marca. Nosso objetivo é facilitar a vida de quem consome entretenimento”, afirma Debora Pinto, gerente de Branding da DGO.

A plataforma disponibiliza mais de 70 canais ao vivo nacionais e internacionais e mais de 14 mil conteúdos on demand, além de conteúdo extra em parceria com outros streamings para quem quer turbinar o plano, como HBO MAX, Disney+, Star+, Paramount+ e LIONSGATE+.

Os usuários também podem ter a disposição o melhor do futebol com os principais canais esportivos e pacotes da ESPN, Premiere e Nosso Futebol (campeonatos estaduais, série C e Copa do Nordeste). Há programação para todos os gostos: documentários, jornalismo, esporte, música e canais infantis, que podem ser acessados por meio de smart TVs, computadores, celulares e tablets.

Além da TV aberta, a campanha terá também peças para mídias digitais, out-of-Home e spots de rádio. A DGO faz parte da carteira de clientes da agência FCB Brasil desde o final do ano passado, que também atende a SKY, desde 2007, marca que faz parte da mesma holding da DGO: a Vrio.

“Estamos muito felizes em lançar nossa primeira campanha para DGO num mercado de streaming que é extremamente competitivo. Temos um ótimo desafio em mãos e acredito que encontramos uma forma leve e divertida de retratar as principais dores do consumidor para comunicar os benefícios desse produto”, comenta Claudia Schneider diretora de operações e de atendimento da FCB Brasil.