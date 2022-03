Devotos lança novo single com participação de Chico César

“Dança das Almas” chega nesta quinta-feira (03) nas plataformas digitais.

Personalidade e atitude são dois pilares que caracterizam a banda Devotos. E, assim como nas letras de todas as composições, as características definem também, as participações especiais nos singles lançados, o que não seria diferente com a música: “Dança das Almas”.

O novo single será lançado nesta quinta-feira (03) e conta com a participação mais do que especial do brilhante Chico César. “A nossa música é bem direta, destacando sobre a reforma agrária e o ponto mais legal de toda a história da composição é a participação do Chico César”, destaca o vocalista Cannibal.

Desde 2000 a lendária Devotos tem a atitude diferenciada de convidar músicos com propósitos e lutas igualitárias a ideologia da banda e que faz revolução com a arte, para parcerias em novos singles. “No nosso meio não é muito comum trazer artistas de outra área. Convidamos o Chico, por toda a sua militância nas suas atitudes e letras que compõe. Prezamos muito pessoas como ele”, comenta o vocalista.

Cannibal ressalta ainda que a participação de Chico no lançamento não depende do estilo e sim das atitudes. “O Chico tem muita atitude e queremos pessoas com essa personalidade por perto, participando da nossa arte. É uma honra e uma alegria muito grande ter ele junto neste trabalho”, disse.



Créditos: José de Holanda

Além do lançamento, a banda Devotos vai participar no show da Black Pantera, no Rock In Rio. O show acontece no dia 2 de fevereiro de 2022.