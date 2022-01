‘Devolva’, música do português Axel é aposta de hit do verão 2022

O cantor chega ao Brasil em março para apresentações no sudeste, nordeste e sul do país

O lançamento mais esperado para janeiro deste ano é ‘Devolva’, do português Axel. O clipe da canção estará disponível em todas as plataformas de streaming nesta sexta-feira (21) a partir das 20h. O cantor que está em Portugal em tour de promoção da nova música vai retornar ao Brasil para apresentações a partir da segunda quinzena de março.



Num registo completamente inesperado, “Devolva” é fruto das vivências interculturais e das experiências musicais vividas na América Latina nos últimos meses e cantado em Português com sotaque do Brasil, num lançamento global. Axel apresenta a sua proposta para o Verão Brasileiro que se quer ainda mais quente, onde a imprensa brasileira já classificou como o hit do Verão 2022, e também em Portugal.

O videoclipe do novo lançamento é também a primeira oportunidade para se divulgarem algumas das primeiras imagens do 2º Especial de Tv de Axel para o mercado internacional, que será transmitido durante o 2º trimestre de 2022.

Em 2021, Axel passou nove meses no Brasil onde participou como jurado internacional na competição musical de sucesso da Record TV e Netflix, “Canta Comigo” e “Canta Comigo Teen”. O artista também é uma das caras e vozes da narração desportiva na Band TV e WA TV. O multiplatinado cantor, autor, compositor, produtor e apresentador de TV Português, regressou a Portugal em Dezembro de 2021 para apresentar e promover o seu 1º álbum temático e Especial de TV “Axel – O Meu Natal”, que foi transmitido em canais de tv em 8 países, sendo que no Brasil foi emitido em mais de 100 emissoras por todo o país via Com Brasil; e começa 2022 com vontade de deixar todos a dançar ao ritmo quente da sua nova música de inspiração latina, que foi gravada entre Brasil e Portugal, com músicos dos dois países.

“O público foi muito receptivo na apresentação do especial e shows de Natal no Brasil e foi através dessa adesão e diversos pedidos que neste ano vamos realizar muitos outros projetos que espero compartilhar em breve”, contou.