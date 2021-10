”Devolva” é o novo single do cantor Axel

Axel apresenta a sua proposta para um Verão que se quer ainda mais quente em Portugal, e que a partir de Outubro de 2021 irá fazer parte da sua tour pela América Latina

Num registo completamente inesperado, “Devolva” é fruto das vivências interculturais e das experiências musicais vividas na América Latina nos últimos meses e cantado em Português com sotaque do Brasil, num lançamento global; Axel apresenta a sua proposta para um Verão que se quer ainda mais quente em Portugal, e que a partir de Outubro de 2021 irá fazer parte da sua tour pela América Latina, que servirá para apresentar as suas novas músicas, o seu especial em Pay Per View a ser lançado em Novembro de 2021, com convidados especiais e reconhecidos pelo grande público tanto em Portugal, como no Brasil e restantes Americanas.



Depois de mais de meio ano no Brasil onde participou como jurado internacional na competição musical de sucesso da Record TV e Netflix, “Canta Comigo”, além de ser uma das caras e vozes da narração desportiva na Band TV e WA TV, o multiplatinado cantor, autor, compositor, produtor e apresentador de tv, Axel, regressa a Portugal com o novo single “Devolva” e regressa com vontade de deixar todos a dançar ao ritmo quente desta música de inspiração latina, que foi gravada entre Brasil e Portugal, com músicos dos dois países.