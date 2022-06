Devassa patrocina São João de Caruaru e celebra tradição nordestina em espaço exclusivo no evento

A marca também promove uma rádio e banda, além de contar com camarote para convidados especiais

A cerveja Devassa celebra a tradição da maior festa regional ao ar livre do mundo, como patrocinadora oficial do São João de Caruaru, que acontece até 2 de julho, no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, ou Pátio do Forró, como também é chamado o polo principal da festa.

Tia Ma com os quitutes regionais (Fotos: Ale Virgílio)

Sob o tema “Melhor São João é o seu”, a marca comemora a temporada oficial de festas com comidas deliciosas, regadas à boa música, e, claro, Devassa puro malte. Para isso, a cervejaria leva para dentro do evento a Rádio Devassa, uma experiência de marca com foco em entretenimento, com uma programação intensa durante todos os dias da festividade, com performances especiais para deixar os intervalos dos shows do palco principal ainda mais animados, além de um bar com chopp Devassa e lounge com Wi-Fi, para registrar que os participantes possam registrar os melhores momentos, recarregar a energia e os seus celulares.

Preta Rara, Afroito e Cleidson curtem espaço Devassa (Foto: Ale Virgílio)

O ponto de encontro é uma das grandes atrações da festa, com direito à Banda Devassa, que recebe convidados e comanda, direto do QG da marca, o intervalo do pátio com muita música brasileira. A marca conta ainda com um camarote exclusivo para convidados especiais.

Alan Nascimento (Devassa), Isabela Martins (Devassa), Lucas Bissoli e Eslovênia Marques no maior São João do Brasil (Fotos: Ale Virgílio)

“Fazer parte do maior São João do mundo é uma alegria imensa para nós. Como marca, Devassa busca sempre enaltecer a criatividade tropical que é algo tão brasileiro e tão diverso, dentro de um país com uma ampla gama de culturas regionais que fazem das tradições brasileiras únicas.

João Gomes não deixa ninguém parado durante show (Fotos: Ale Virgílio)

No caso do São João, cada pedaço do Brasil enaltece uma característica em suas celebrações, tornando aquele o Seu João e, estar presente em Caruaru, nos coloca no epicentro dessa festa tão importante para a cultura nacional”, comemora Vanessa Brandão, diretora de marketing da Devassa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Larissa Tomásia aproveita a festa (Fotos: Ale Virgílio)

Partindo do princípio de que cada festividade é diferente e tem sua essência, a marca enaltece em sua campanha o São João de cada um, dando protagonismo a cada experiência e mostrando que o “Melhor São João é o seu”.