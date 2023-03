DEVASSA expande folia além do Carnaval com lançamento de nova cerveja saborizada

TROPICAÊ, novo lançamento da marca do grupo Heineken Brasil é uma cerveja saborizada feita com maltes 100% naturais nos sabores limão e maracujá

A marca de cerveja DEVASSA, pertencente ao grupo Heineken Brasil, está lançando uma nova linha de cervejas saborizadas chamada TROPICAÊ. Feita com maltes 100% naturais, a nova cerveja apresenta sabores tropicais de limão e maracujá, além do teor alcoólico da cerveja regular da marca, que é de 4,4%.

Chegou a Devassa Tropicaê

A novidade chega às prateleiras da região nordeste do país em março, em uma celebração que estende as festividades do Carnaval. Com essa iniciativa, a DEVASSA busca expandir sua presença no mercado e lançar uma tendência mundial de cervejas saborizadas com ingredientes naturais.