Determinada a perder 10kg, atriz Evelyn Castro recorre ao programa de emagrecimento de Vanessa Rangeli

”Devido a minha rotina louca, decidi recorrer ao programa detox da Vanessa Rangeli”, diz a artista

Preocupada com a saúde, a atriz Evelyn Castro, a Deusa, da novela “Quanto mais Vida Melhor”, da TV Globo, decidiu perder 10kg e recorreu novamente ao programa de emagrecimento da consultora fitness, Vanessa Rangeli.

Consultora fitness, Vanessa Rangeli (Crédito: Ronaldo Correia)

“O foco é saúde. Eu tenho hipotireoidismo de rachimoto e vi que está desregulado. Ganhei alguns quilinhos e isso já faz muita diferença no meu corpo de 1.60 cm de altura. Começo a sentir o sobrepeso no joelho no meu organismo.”

A artista também faz parte do elenco de ‘Porta dos Fundos’ e o ‘Tô de Graça’, do Multishow. (Foto: Andrea Rocha)

”Devido a minha rotina louca, decidi recorrer ao programa detox da Vanessa Rangeli, que sempre me coloca no eixo, e eu consigo retornar ao meu peso com saúde porque é pura reeducação alimentar, sem sofrimentos”, diz a artista, que também faz parte do elenco de ‘Porta dos Fundos’ e o ‘Tô de Graça’, do Multishow.