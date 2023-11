Detectando espiões: como saber se seu celular está sendo rastreado?

No mundo atual, onde a tecnologia desempenha um papel central em nossas vidas, a preocupação com a privacidade de nossos dispositivos móveis nunca foi tão relevante. A proliferação de aplicativos de rastreamento e spywares representa uma ameaça real à nossa segurança e privacidade. A empresa líder em detecção proativa de ameaças, ESET, oferece insights valiosos sobre como reconhecer se um dispositivo móvel está sendo rastreado e quais medidas devem ser tomadas para proteger-se.

Como Identificar Seu Dispositivo Está Sendo Rastreado

1. Cuidado com os Cliques e os Oportunistas: O primeiro passo para evitar a invasão da privacidade é ser cauteloso com os aplicativos e e-mails que você acessa. Spywares muitas vezes se escondem em downloads suspeitos ou links enviados por fontes não confiáveis. A recomendação da ESET é baixar aplicativos somente de fontes oficiais e evitar clicar em links suspeitos. Além disso, é importante proteger seu dispositivo com autenticação, como PIN, senha ou reconhecimento biométrico.

2. Jailbreak no iPhone: Para dispositivos Apple, o processo de jailbreaking é a porta de entrada para aplicativos de rastreamento. Verificar a presença de aplicativos como Cydia, Icy, Installer e outros pode ser uma pista de que seu iPhone foi comprometido.

3. Alarmes no Uso de Dados: Spywares costumam utilizar o GPS e dados de roaming, resultando em um uso excessivo de dados. Verifique o consumo de dados em suas configurações e desinstale aplicativos desconhecidos se necessário.

4. Bateria, Aplicativos Desconhecidos e Ligações Suspeitas: Observe sinais como rápida descarga da bateria, aplicativos que funcionam mais lentamente e ligações inesperadas, pois esses podem ser indicativos de rastreamento.

5. Atenção para Mensagens Estranhas: Fique alerta a mensagens de texto que contenham códigos ou números incomuns, pois podem ser instruções de controle remoto de um software de rastreamento.

6. Evidências do Mundo Real: Às vezes, a melhor maneira de detectar rastreamento é observar o comportamento de pessoas próximas, que podem agir de maneira suspeita, como se soubessem informações que você não compartilhou.

Medidas de Proteção

Se você suspeitar que seu dispositivo está sendo rastreado, é crucial tomar medidas para proteger sua privacidade:

1. Verifique as Configurações de Localização: Revise as permissões de localização em seus aplicativos e desative o compartilhamento, a menos que seja necessário.

2. Procure pelo Aplicativo de Rastreamento: Use aplicativos de exploração de arquivos para buscar por arquivos suspeitos, como aqueles com nomes relacionados a espionagem.

3. Bloqueie Aplicativos de Espionagem: Utilize aplicativos antimalware para proteger seu dispositivo contra spywares e rastreamento.

4. Elimine Aplicativos de Rastreamento e Software Espião: Mantenha seu dispositivo atualizado, exclua qualquer software suspeito e, se necessário, restaure as configurações de fábrica.

Ao seguir essas orientações, você pode garantir a segurança de seu dispositivo móvel e manter sua privacidade digital intacta. De acordo com Camilo Gutierrez Amaya, Chefe do Laboratório da ESET na América Latina, “se houver suspeita de espionagem, é necessário tomar precauções, fazendo um backup completo do seu dispositivo, restaurando-o às configurações de fábrica e instalando apenas aplicativos conhecidos e confiáveis”. Lembre-se, a segurança do seu dispositivo está em suas mãos.