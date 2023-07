Destravando o impossível: Analice Nicolau participa de imersão ministrada por Ayeza Umpierre e fala sobre transição de carreira

O evento, que aconteceu na Zona Sul de São Paulo, reuniu centenas de mulheres em busca de resultados exponenciais no digital

Imagine aprender em três dias aquilo que demorou uma vida inteira para perceber? Nem parece algo possível, mas por isso mesmo, a imersão presencial ministrada por Ayeza Umpierre, que aconteceu nos últimos dias 7, 8 e 9 de julho na Zona Sul de São Paulo, não poderia ter outro nome: Destravando o Impossível.

E não, esse não é mais um curso ou evento com nome chamativo e uma simples promessa. Ayeza Umpierre é a primeira treinadora sistêmica focada em destrave de resultados no digital e desde 2007 cria a própria realidade de forma intencional.

Analice Nicolau posa ao lado de Thayza Melo, criadora do método Narrativas Sistêmicas e palestrante da Imersão

“Dediquei os últimos 16 anos da minha vida ao desenvolvimento do Método Destrave Sistêmico de Resultados, que te devolve o poder de escolha para atingir os resultados que você quer, sem se perder no caminho”, garante a mentora.

A renomada jornalista Analice Nicolau, em fase de transição de carreira e migração para o digital, esteve presente na Imersão Destravando o Impossível e relatou a sua experiência:

“Estou muito feliz com o destrave que aconteceu. Eu já venho fazendo a Transição de Carreira e esta imersão me ajudou muito no conteúdo que estou levando para as minhas mentorias. É muito importante fazer essa reciclagem sempre. E eu, como fui convidada pela minha mentora de negócios Katia Tomoko, ajuda muito mais no processo na hora de empreender”, declara Analice.

A imersão Destravando o Impossível deu voz a várias mulheres, inclusive com um time empoderado de palestrantes. Estiveram presentes nomes como Isa Moreira, estrategista digital com mais de 11 alunas pelo mundo; Thayza Melo, criadora do método Narrativas Sistêmicas e Mari Areal, vendedora nata e filósofa que descobriu a possibilidade de viver pelo digital.