Destaque na saborização de pastas de amendoim, Dr. Peanut aposta em versões mais saudáveis

A marca criou linhas zero açúcar, sem glúten e com adição de whey como opções

Há muito pouco tempo, as pastas de amendoim eram uma realidade distante do público brasileiro. Conhecidas por fazerem parte do cardápio norte-americano, elas chegaram há pouco tempo por aqui, tanto em receitas artesanais ou de forma industrializada, produzidas, inclusive, por marcas nacionais.

A Dr. Peanut foi uma das pioneiras no segmento, voltada especialmente para a alimentação saudável. No seu portfólio, há opções zero açúcar, sem glúten (para alérgicos) e com adição de Whey Protein (proteína do leite concentrada). Lucas Castro, fundador da marca, contou que a ideia de fundar uma empresa nessa área surgiu a partir de um gosto pessoal e da falta de produtos nacionais para venda:

“Eu gostava de comer pasta de amendoim e nenhuma brasileira agradava meu paladar, só as americanas. Como sou curioso, comecei a estudar o mercado americano e vi a possiblidade de criar uma marca completamente diferenciada no Brasil”.

Por atuar no mercado fitness há um determinado tempo, Castro sabia que precisaria suar a camisa para inovar em uma pasta que fosse agradável ao paladar daqui. E tudo começou, literalmente, do zero.

“No começo tudo foi aprendizado. A produção começou com terceirização e depois pegamos uma empresa especializada para produzir nossos maquinários da forma que precisávamos. Era algo quase que artesanal, mas, já no começo, em grande escala. Então esse foi o principal desafio: produzir desse modo, sem perder a qualidade, textura e sabor”, explicou.

Foram meses de trabalho e muito estudo para que a Dr. Peanut saísse do papel e o negócio fosse viável. A experiência e a dedicação de Castro, junto a equipe de colaboradores, foram fundamentais em todo o processo e para que acreditassem na marca, além da formulação ser exata, de modo a não perder o sabor:

“O valor proteico é balanceado e nosso time de P&D é especialista nisso. Acredito que, por isso, faça tanto sucesso. As pessoas não conseguem entender como fabricamos produtos tão saudáveis e, principalmente, sem adição açúcar com um sabor surpreendente”, finaliza.