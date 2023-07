Desperte seu potencial de influência: Workshop Internacional com Francesco Pellegatta em Jacobina, BA

O Workshop Internacional é uma oportunidade de aprimorar as habilidades de comunicação, vendas e atendimento ao cliente de maneira única e transformadora com técnicas práticas e comprovadas para conquistar confiança, despertar o desejo de compra e gerar resultados impactantes

A cidade de Jacobina (BA), terá o privilégio de receber um evento que promete aprimorar habilidades de comunicação, vendas e atendimento ao cliente de forma acelerada no dia 1º de agosto de 2023: o Workshop de Comunicação, Vendas e Atendimento ao Cliente. O renomado palestrante e Master Trainer de Programação Neuro-Linguística (PNL), Francesco Pellegatta, estará à frente do evento, oferecendo aos participantes a oportunidade única de adquirir conhecimentos valiosos e aplicáveis em suas vidas pessoais e profissionais.

O evento será possível graças às parcerias realizadas com a diretora do Colégio Municipal de Jacobina – COMUJA – Isa Mamedie, o farmacêutico Diogo Lima, a Conselheira Tutelar Cida Souza, a psicoterapeuta Anne Matos e o escritório JJG Advogados e Consultores Jurídicos, que são parceiros do evento.

Francesco Pellegatta é um profissional altamente qualificado e experiente na área de Psicologia e Programação Neuro-Linguística. Com um doutorado em Psicologia, seu trabalho tem se destacado tanto no campo acadêmico quanto no mundo dos negócios. Sua expertise na PNL o torna uma referência internacional no ensino de técnicas avançadas de comunicação e influência, focadas em vendas e atendimento ao cliente.

Workshop vai acontecer em Jacobina-BA no dia 1º de agosto às 18h30

Ao longo de sua carreira, Francesco se dedicou a desenvolver e aprimorar métodos práticos de aplicação da PNL em diversos contextos. Sua abordagem enfatiza a importância da comunicação eficaz e do poder de persuasão para alcançar resultados positivos nas mais diversas situações.

Com uma abordagem envolvente e inspiradora, Francesco tem conquistado uma crescente audiência, compartilhando seu conhecimento em palestras, workshops e treinamentos. Seu estilo único de ensino cativa os participantes, tornando o aprendizado uma experiência estimulante e memorável.

Durante o Workshop de Comunicação, Vendas e Atendimento ao Cliente, os participantes terão a oportunidade de aprender técnicas práticas que podem ser aplicadas imediatamente em suas vidas profissionais e pessoais. O objetivo principal é capacitar os presentes a se comunicarem com mais confiança e clareza, despertando o interesse de potenciais clientes, fidelizando os clientes existentes e conduzindo conversas significativas que geram resultados concretos.



Francesco Pellegatta guiará os participantes em uma jornada de aprendizado, compartilhando estratégias testadas e comprovadas para influenciar positivamente as pessoas por meio da comunicação. “Essas habilidades são valiosas em qualquer carreira ou negócio, pois são fundamentais para estabelecer conexões sólidas com clientes, colegas de trabalho e parceiros de negócios”, afirma Francesco.

Os inscritos no Workshop de Comunicação, Vendas e Atendimento ao Cliente com Francesco Pellegatta receberão ao final do evento, um certificado digital de participação com reconhecimento nacional e internacional, que atesta o engajamento do participante no workshop e o conhecimento adquirido, o que pode se tornar um diferencial competitivo no mercado de trabalho.

Essa é uma oportunidade ímpar para os moradores de Jacobina e região aprimorarem suas habilidades de comunicação, vendas e atendimento ao cliente. O Workshop com Francesco Pellegatta promete transformar a forma como os participantes influenciam e se conectam com outras pessoas, trazendo resultados positivos tanto no aspecto profissional quanto pessoal. Para os interessados em participar, é fundamental garantir a vaga o quanto antes, pois o evento promete ser concorrido. A chance de aprender com um palestrante renomado e com vasta experiência na área é imperdível.

“Ao final do evento, o participante estará pronto para convencer com confiança e clareza, despertar o desejo de compra em potenciais clientes, gerar lealdade e satisfação dos clientes existentes e manter conversas significativas que geram resultados”, afirma Francesco Pellgatta.

Serviço:

Workshop de Comunicação, Vendas e atendimento ao cliente – com certificado de participação digital

Data: 01/08/2023

Horário: 18:30 às 21:00

Local: Auditório do Colégio Municipal Gilberto Dias de Miranda – COMUJA

Inscrições pelo link: aqui