Desistência de Tiago Abravanel: “Muitos traumas estão suprimidos”, explica especialista

O ocorrido fez com que o debate sobre saúde mental em realities voltasse à tona

O Brasil e os participantes da casa mais vigiada do país se surpreenderam essa semana com a desistência de Tiago Abravanel. Ele entrou para o BBB 22 muito empolgado, mas foi perdendo o brilho nos olhos nas últimas semanas. Muito abalado emocionalmente, o fato fez com que os brasileiros voltassem a discutir sobre saúde mental em realities.

Na edição de 2021 do Big Brother Brasil um dos assuntos que mais foi falado foi saúde mental, por conta dos episódios entre Karol Konká e Lucas Penteado, levando o brother à desistência do programa. Esse tipo de programa tende a deixar os participantes no auge do estresse para tornar tudo ainda mais difícil na luta pelo prêmio.

Outro caso de estresse emocional foi Tiago Abravanel, que se mostrou incomodado desde o início com a forma que as pessoas queriam que ele jogasse no BBB. Guilherme Alves, professor de hipnose clínica especializado em traumas e fobias, falou sobre o caso e disse que alguns momentos na casa podem ter despertado gatilhos emocionais muito fortes ao brother.

“Muitos traumas estão suprimidos e não são evidentes até que um gatilho elicie-os. No caso mencionado de Tiago Abravanel é perceptível uma mágoa relacionada à um abandono por parte da família. Diversas vezes houve menção à um distanciamento por parte das irmãs e do avô, Sílvio Santos. O fato de se sentir excluído na última prova por seu aliado no confinamento combinado ao fato de acreditar que estaria entre os emparedados da semana pode ser o suficiente para trazer à tona todo sentimento causado por questões traumáticas no passado.” explica o professor.

Apesar de um reality show já ser difícil mentalmente e emocionalmente, Guilherme alerta que o mundo exterior pode ser ainda mais complicado para os participantes. “A grande maioria dos realities possui uma equipe médica e psicológica para auxiliar os participantes, mas qualquer que seja o estresse mental que os competidores enfrentam, o verdadeiro trabalho começa quando as câmeras são desligadas e eles se preparam para reentrar em suas vidas anteriores, enquanto enfrentam as pressões das mídias sociais, críticas públicas, a fama recém-descoberta bem como o abrupto fim da mesma fama meses depois”, explica.