Designer Jorge Zalszupin é celebrado por seu centenário

Museu da Casa Brasileira e Casa Zalszupin se unem para a homenagem

Um dos mais bem sucedidos designers da geração de arquitetos que atuou entre os anos de 1950 e 1980, Jorge Zalszupin será homenageado por seu centenário de nascimento. A celebração será realizada a partir de hoje, 1º de julho, em uma parceria do MCB – Museu da Casa Brasileira (instituição gerida pela Fundação Padre Anchieta) e a Casa Zalszupin (administrada pela ETEL e pela galeria Almeida e Dale).

Designer Zalszupin é celebrado em seu centenário | Crédito: Ruy Teixeira



Para a celebração, que acontecerá com duas exposições simultâneas, uma no MCB, com curadoria do técnico do museu Giancarlo Latorraca e na Casa Zalszupin com curadoria de Lissa Carmona e do professor Guilherme Wisnik. A exposição batizada “Orgânico Sintético: Zalszupin 100 anos”, tem patrocínio do Shopping Iguatemi e apoio da HautLab.

Sala da casa de Jorge Zalszupin em São Paulo | Crédito: Ruy Teixeira



Os espaços apresentarão ítens inéditos do acervo do designer, aberto pela primeira vez pela ETEL, com apoio da museóloga Nathalia Reys, em parceria com a família do designer, que realizou profunda pesquisa sobre a obra de Jorge. A busca revelou trabalhos nunca antes divulgados, que demonstram sua importância e legado para arquitetura paulista que vai além do design, assim como itens pessoais, a exemplo de um livro de piadas ilustrado. Para o segundo semestre, ainda está prevista a reedição do livro esgotado de Jorge Zalszupin, com conteúdo inédito sobre seu trabalho arquitetônico.

Detalhe da casa de Zalszupin, com a mesa pétala no centro | Crédito: Ruy Teixeira



“O mobiliário exposto revela o rigor e a síntese características do comprometimento com a produção seriada e com a objetividade industrial, sem abrir mão, sobretudo em seu período inicial, da tradição artesanal do trato à madeira. Essa exposição marca o racionalismo intrínseco da escala das obras apresentadas, expressando a face mais pública de sua produção”, comenta Giancarlo Latorraca.

Guilherme Wisnik revela que: “distinguindo-se da pedagogia estrutural do concreto armado, que caracteriza a chamada ‘Escola Paulista’ de arquitetura no mesmo período, a produção de Zalszupin vai buscar referências no empirismo das construções escandinavas e mediterrâneas, definindo um caminho poético singular em sua produção residencial.”



Para José Roberto Maluf, presidente da Fundação Padre Anchieta, essa parceria é fundamental para apresentar ao público o trabalho de um consagrado designer. “O Museu da Casa Brasileira tem como uma de suas missões contribuir na composição histórica do design no Brasil e seguiremos com esse compromisso, ampliando o debate e aumentando a difusão”, finaliza.

SERVIÇO:

Exposição ‘Orgânico Sintético: Zalszupin 100 anos’

De 1 de julho a 4 de setembro de 2022

Patrocinadores: ETEL, galeria Almeida e Dale, Iguatemi e Haunt

Realização: Casa Zalszupin, Fundação Padre Anchieta e Museu da Casa Brasileira.

VISITAÇÃO

Museu da Casa Brasileira

De terça a domingo, das 10h às 18h, com exceção da sexta-feira, que tem horário estendido até 22h

Av. Brig. Faria Lima, 2.705 – Jardim Paulistano, SP

Próximo à estação Faria Lima da Linha Amarela do Metrô.

Ingressos: R$ 20,00 e R$ 10,00 (meia-entrada)

Sexta-feira, entrada gratuita

Acessibilidade no local | Bicicletário com 40 vagas

CASA ZALSZUPIN

De segunda a sexta, das 10h00 às 18h, e aos sábados das 10h às 14h

Ingressos: Gratuito mediante agendamento prévio no site https://www.casazalszupin.com/pt/

Sem estacionamento