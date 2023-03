Designer de joias, Malu Voss prepara livro sobre desenvolvimento pessoal que será lançado em 2024

Fundadora da marca Malu Voss Jewelry, a empresária escreve livro inspirado em seu próprio desenvolvimento para ajudar mulheres que temem transição de carreira

Qual é a melhor idade para fazer uma mudança brusca? Para Malu Voss, essa resposta não tem limite. Divorciada e mãe de dois filhos, a empresária viu-se em posição de mudança e decidiu arregaçar as mangas para começar seu próprio negócio. Foi, então, que a brasileira que vive em Amsterdã, na Holanda, lançou sua linha de joias.

Influenciadora quer aproveitar ausência dos filhos em casa, que estudam fora da Holanda, para viajar o mundo com sua história de transformação

“Saí do Brasil há vinte anos com a formação de Arquitetura de Interiores e, durante quinze anos, eu trabalhava com decoração de ambientes. Mas, há cinco anos eu cheguei na Holanda, me separei e me redescobri. Tinha muita vontade de criar uma marca para mulheres”, explicou ela.

Com peças fabricadas na Alemanha, A Malu Voss Jelwery chegou ao mercado há dois anos com joias de alta qualidade que podem ser enviados para qualquer lugar no planeta por meio do e-commerce. E, nos próximos planos da empresária, ela pretende expandir seu negócio para outros itens de bem-estar, como velas, fragrância e peças de decoração.

Mas, apesar do negócio ir bem, Malu sentiu uma necessidade pessoal de trabalhar em outra frente: de ajudar mulheres que também estão em processo de redescoberta. “Tem uma parte de mim que acreditava que não estava fazendo o suficiente, entregando algo de volta para o próximo. Então, eu aliei isso ao desejo que eu já tinha de escrever um livro. Há muito anos que eu venho estudando sobre neurociência, física quântica e coaching. Fui obtendo várias informações”, acrescentou.

Malu Voss, designer de joias e influenciadora, escreve livro desde o começo de 2022 sobre sua transição de carreira e desenvolvimento pessoal

Em busca de um novo objetivo: ajudar pessoas

A trajetória da brasileira está resumida em seu novo projeto: o livro O melhor de você – Como se tornar a melhor versão de você e viver a vida dos seus sonhos, previsto para ser lançado em 2024 com versões em inglês e português. “A ideia é que seja um manual para observar todos os pilares da sua vida para ter uma trajetória plena”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Malu, no entanto, não quer deixar seus conhecimentos apenas nas páginas do seu primeiro livro. A empresária planeja rodar o mundo com palestras sobre desenvolvimento pessoal.

“Uma das minhas metas com as palestras e o livros é de mostrar para as mulheres que você pode sonhar. Não precisa se sentir desesperada porque há sempre uma luz no fim do túnel. Nos exercícios, eu quero mostrar que há uma maneira de você trabalhar em si mesma e passar pelos pilares da vida de forma para reconquistar sua autoestima, amor próprio e criatividade. É uma frase que eu amo: enquanto nós estivermos vivos, tudo é possível”, finalizou a empreendedora.