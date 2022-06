Desfile da Martins no SPFW contará com denim da Santista Jeanswear

O maior evento de moda brasileiros acontecerá até sábado, 4

O São Paulo Fashion Week (SPFW) começou com tudo na última terça-feira, 31, e já teve desfiles de peso na line-up. Um muito aguardado é o desfile da Martins, fundada em 2016 por Tom Martins. A marca contará com o famoso denim da Santista Jeanswear, um parceiro de longa data que também estava os patrocinando.

Os três primeiros dias de desfiles já foram extremamente elogiados



Sempre trazendo temas importantes para discussão, a 53ª edição do SPFW é sobre “IN-PACTOS” e aborda assuntos como criatividade, moda, arte, sustentabilidade, inovação, conhecimento e tecnologia. Na tarde desta sexta-feira, 3, às 16h, será hora dos apaixonados pelo mundo fashion conheceram a nova coleção da Martins, que promete trazer todos esses quesitos à tona.

Com inovação e tecnologia, é claro que a Martins não poderia deixar de conta com o famoso tecido White Denim Trend. Por isso, estão contando com a Santista Jeanswear, que também é patrocinadora da marca no evento. O desfile de Tom contará com inspiração de clássicos do cinema, como “O Mágico de Oz”, “Kill Bill”, “Pânico” e “Os Fantasmas se Divertem”.

A Santista Jeanswear é uma marca brasileira criada em 1929, é uma das principais produtoras do autêntico denim no país e tecidos para roupas profissionais



Como de costume, Martins confiará nos artigos da Santista Jeanswear para dar luz à sua criatividade e talento nesta semana de moda. Quem quiser ficar de olho, basta acessar as redes sociais da marca e o site oficial do SPFW (www.spfw.com.br). O evento conta com um mix de fashion films e desfiles presenciais.