Descubra como migrar suas dívidas e pagar menos com o Konsi App

Saiba como o aplicativo pode ajudar a controlar suas dívidas e evitar o endividamento

O cenário atual de crise econômica tem dificultado bastante a vida financeira dos brasileiros, que têm recorrido cada vez mais a empréstimos para pagar contas básicas. Entretanto, as altas taxas de juros têm gerado dívidas impagáveis e elevado o número de pessoas com o nome negativado.

Konsi também permite a portabilidade de empréstimos

Uma das soluções para essa questão pode estar no Konsi App, que auxilia os usuários na análise e redução das taxas de juros de seus empréstimos. A plataforma é capaz de comparar as diferentes opções de crédito disponíveis no mercado e sugerir aquela que mais se adequa ao perfil do consumidor, com juros mais baixos e prazos mais longos.

Bruno Barreto, fundador do Konsi

Além disso, o Konsi também permite a portabilidade de empréstimos, ou seja, a migração da dívida de uma instituição financeira para outra, visando pagar menores taxas nas parcelas. Essa opção ainda é pouco conhecida pelos brasileiros, mas pode gerar uma economia significativa no valor total do empréstimo.

De acordo com Bruno Barreto, fundador do Konsi, a tecnologia da plataforma permite aos usuários alcançarem reduções de mais de R$ 20 mil. “Temos diversos casos de clientes que utilizaram a nossa tecnologia para serem beneficiados, como exemplo, um usuário que teve suas parcelas de R$ 2.216,84 reduzidas para R$ 1.898,62, gerando uma economia total de mais de R$ 23 mil. Isso acontece, pois o algoritmo simula múltiplas operações para trazer o melhor cenário”, explica o executivo.

O Banco Central do Brasil (BCB) aponta que em janeiro de 2023, a taxa média de juros para empréstimos pessoais não consignados no país foi de 84,27% ao ano. Já nas operações de crédito pessoal consignado, realizado apenas por servidores públicos, aposentados ou pensionistas, esse número cai para 24,44% ao ano.

Portanto, para aqueles que buscam soluções financeiras mais viáveis e que permitam uma redução das dívidas, o Konsi App pode ser uma excelente opção. A plataforma é fácil de usar e pode ser baixada gratuitamente em dispositivos Android ou iOS. É importante ressaltar, ainda, a necessidade de buscar informações e comparar as opções disponíveis no mercado, a fim de tomar decisões mais assertivas e responsáveis com o próprio dinheiro.