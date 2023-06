Descubra as novidades em tratamentos estéticos injetáveis com especialistas da área

Nacional Meeting e Corporate Experience reúnem profissionais renomados para promover treinamento e avanços na área estética

Nos dias 6 e 7 de junho, a Galderma, empresa especializada em produtos para cuidados com a pele, realizou dois eventos de destaque no Teatro Santander, em São Paulo. O Nacional Meeting e o Corporate Experience reuniram grandes especialistas em estética injetável e empresários do setor para discutir as novas tendências em procedimentos estéticos injetáveis e impulsionar o mercado brasileiro.

Durante os eventos, os participantes tiveram a oportunidade de aprimorar suas técnicas de aplicação de dois produtos de destaque da Galderma: o bioestimulador de colágeno Sculptra®️ e a linha de ácido hialurônico injetável Restylane®️. O Sculptra®️ foi abordado por sua capacidade de melhorar a qualidade da pele, tratar a flacidez e restaurar a firmeza perdida ao longo do tempo. Já o Restylane®️ foi destacado por sua atuação na definição dos contornos facial e labial, amenização de olheiras e marcas de expressão, hidratação da pele e redução de cicatrizes de acne.

Um dos principais destaques do encontro foi a técnica Firm&LyftTM, que combina o uso do Sculptra®️ e da linha Restylane®️ para proporcionar maior firmeza da pele e sustentação à face, resultando em um efeito lifting e melhoria da qualidade da pele.

Além de promover o aprimoramento técnico, os eventos reforçaram o compromisso da Galderma com a educação científica. Por meio da plataforma GAIN (Galderma Aesthetic Injector Network), a empresa busca capacitar a comunidade científica e garantir a segurança e excelência nos procedimentos estéticos injetáveis. A gerente geral da Galderma no Brasil, Lígia Santos, destacou a importância de investir em pesquisa, desenvolvimento e suporte aos profissionais de saúde injetores para melhorar a experiência do consumidor e contribuir para o desenvolvimento sustentável do setor de estética no país.

Durante o encontro, também foi apresentada a metodologia AART (Assessement, Anatomy, Range e Treatment), desenvolvida pela Galderma. Essa abordagem consiste em avaliar as necessidades individuais de cada pessoa, considerando a anatomia e o tipo de pele, selecionar os produtos mais adequados do portfólio da empresa e, por fim, iniciar o tratamento personalizado.

Mais de 600 participantes estiveram presentes nos eventos, incluindo profissionais de saúde habilitados na prática de estética injetável. A Galderma reforça a importância de buscar a avaliação de um profissional habilitado para indicar o melhor procedimento e a técnica de aplicação adequada a cada tipo de pele.

Com a realização desses eventos, a Galderma reafirma seu compromisso em impulsionar avanços científicos e oferecer soluções estéticas injetáveis de qualidade, visando ao alcance dos objetivos individuais de cada paciente e ao crescimento sustentável do mercado de estética no Brasil.