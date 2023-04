Descubra as histórias por trás das joias da Carolina Neves no Trunk Show de Teresina

A designer de joias brasileira Carolina Neves está pronta para encantar os moradores de Teresina com suas peças únicas e cheias de significado em mais uma edição do seu famoso Trunk Show. O evento, que será realizado nos dias 26 e 27 de abril na D&D Store, promete surpreender os clientes com as coleções FUN e COLORS, produzidas com turmalinas da Cruzeiro Mine, além da próxima coleção cápsula, a Pinky Rings, uma coleção de anéis de dedinho.

Carolina Neves é uma designer de joias que vem ganhando destaque no mercado por conta de suas pedras preciosas cheias de significados

Conhecida por contar histórias através de suas criações, Carolina Neves convida as consumidoras a mergulharem no universo da marca e se conectarem com cada uma das suas peças. Durante os dois dias de evento, as convidadas poderão conhecer em primeira mão as histórias por trás das joias, assim como encontrar os best sellers da marca.

Uma das novidades desta edição é o Piercing Bar, que permite que as clientes façam perfurações na orelha com uma especialista e já saiam do evento usando as joias compradas no Trunk Show em novos furos. Essa novidade reflete no DNA da marca, que busca criar possibilidades de combinações únicas e personalizadas para cada cliente.

A capital do Piauí recebe, pela sexta vez, o evento com Piercing Bar na D&D Store

A marca já levou suas peças para várias cidades importantes do Brasil, como Rio de Janeiro, Salvador, Brasília e Curitiba, e agora é a vez de Teresina receber a Carolina Neves e suas criações únicas. O evento contará com quitutes e bebidas para os convidados e promete ser uma experiência inesquecível para todos os apaixonados por joias.

Se você é fã de joias exclusivas e cheias de história, não perca a oportunidade de conhecer as criações da Carolina Neves no Trunk Show de Teresina.