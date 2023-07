Descubra as diferenças e nuances entre o orgasmo feminino e o masculino

Segundo pesquisas feitas por cientistas, enquanto 95% dos homens heterossexuais costumam ter orgasmo, apenas 65% das mulheres heterossexuais conseguem chegar lá.

Em uma sociedade cada vez mais aberta para discutir a sexualidade, é essencial compreender as particularidades do prazer masculino e feminino. O orgasmo é uma experiência íntima e individual, e entender as diferenças entre o prazer dos homens e mulheres pode ajudar a aprimorar a relação íntima, fortalecendo os relacionamentos. Por isso é fundamental entender o Orgasm Gap, a desigualdade do orgasmo entre mulheres e homens. De acordo com pesquisas feitas por cientistas, 95% dos homens heterossexuais costumam ter orgasmo, já as mulheres heterossexuais 65% disseram que conseguem chegar lá, e 10% afirmam que nunca tiveram orgasmo. Das mulheres lésbicas ouvidas, 85% contam que costumam, sim, ter orgasmos.

João Brunhara, urologista e fundador da Omens, explica que, embora a ejaculação seja comum durante o orgasmo, é possível separar essas experiências através de técnicas de controle ejaculatório. Créditos: Instagram

A pergunta que fica é, por que as mulheres heterossexuais estão tendo pouco orgasmos? A resposta é simples: pela falta de educação sexual e autoconhecimento do próprio corpo – pontos que são reforçados há décadas pelo tabu acerca do assunto. Nesse contexto, consequentemente, o orgasmo é algo mais atribuído ao homem e muitas mulheres relatam não dar tempo de chegarem ao ápice do prazer, levando-as a acreditar até mesmo que possuem algum problema ou desinteresse sexual.

O Egg masturbador, da Omens, possui texturas internas estimulantes, ideal para momentos a sós ou acompanhado. Feito de material atóxico, macio e flexível, provoca sensações incríveis no pênis. Créditos: Divulgação

De acordo com Marília Ponte, COO da Feel & Lilit, marca de sexual wellness, que busca unir sexualidade e saúde por meio dos produtos e conteúdos oferecidos às suas consumidoras, a sexualidade feminina é complexa e envolve muitos fatores emocionais e físicos. “A estimulação do clitóris é essencial para muitas mulheres alcançarem o orgasmo, pois é uma área extremamente sensível, além de ser importante explorar diferentes técnicas de estimulação, desde o toque direto ao clitóris até a estimulação indireta ao redor da região”, afirma. Além disso, a conexão emocional e a criação de um ambiente de confiança e intimidade são fundamentais para que as mulheres se sintam à vontade para explorar seu prazer sexual.

Um mini vibrador de clitóris, que contém cinco estágios de vibração, é recarregável, resistente à água e silencioso. Perfeito para um banho demorado e prazeroso. Créditos: Divulgação

A educadora sexual acrescenta também que a mulher necessita de mais sangue para que o clitóris seja totalmente estimulado, fazendo com que fique bastante excitada. Enquanto que o homem precisa de menos sangue para que o pênis fique ereto e excitado. “Por isso, é indispensável saber como funciona cada corpo, cada tempo. Assim como a masturbação é extremamente importante para o autoconhecimento do próprio corpo, para que a mulher possa descobrir outras áreas erógenas e o que aumenta a sua excitação.”, conclui.

Já o orgasmo masculino está diretamente relacionado à ejaculação, mas é importante destacar que nem sempre são a mesma coisa. João Brunhara, urologista e fundador da startup focada na saúde masculina Omens, explica que, embora a ejaculação seja comum durante o orgasmo, é possível separar essas experiências através de técnicas de controle ejaculatório: “ A estimulação do pênis é a forma mais comum de alcançar o orgasmo masculino, mas cada homem pode ter preferências individuais, e é importante explorar diferentes formas de estimulação para descobrir o que traz maior prazer, além do emocional também fazer parte do processo.

Outra diferença que pode ser notada é que as mulheres podem ter orgasmos múltiplos, enquanto a maioria dos homens precisa de um período refratário após o orgasmo antes de conseguir ter outra ejaculação.

A compreensão das diferenças entre o orgasmo masculino e feminino pode contribuir para uma vida sexual mais satisfatória e para a construção de relacionamentos íntimos mais saudáveis. A diversidade da experiência sexual é algo a ser celebrado, e a busca pelo prazer deve ser guiada pelo respeito mútuo, consentimento e diálogo constante.

Investir em sexy toys, tanto femininos, quanto masculinos, pode ser uma ótima forma de se autoconhecer e assim, ter uma relação a dois mais prazerosa. Veja dicas de sexy toys abaixo:

Egg Masturbador: Preço: R$ 59,00

Dica: Para uma sensação mais excitante, é recomendado utilizar uma boa quantidade do Gel Deslizante, para que o pênis deslize facilmente, deixando a experiência mais prazerosa.

Bullet Lilit: Preço: R$ 209,00

Dica: Usar com uma generosa quantidade de lubrificante hidratante, sem perfume da Feel, pode tornar a experiência ainda mais excitante.