Descobrindo as causas do câncer e os avanços da medicina de precisão

Conheça os fatores que contribuem para o aumento dos casos de câncer e saiba como se prevenir

Você já deve ter se perguntado quais as causas do câncer. Com 704 mil novos casos previstos para o Brasil pelo Instituto Nacional do Câncer – INCA, a cada ano entre 2023 e 2025, você provavelmente deve conhecer alguém acometido pela doença. As causas são uma questão complexa e multifatorial, envolvendo fatores genéticos e ambientais.

Quais são as novas técnicas que estão revolucionando os tratamentos?

O câncer ocorre devido a mutações genéticas que afetam o funcionamento normal das células do corpo humano. Essas mutações podem ser adquiridas ao longo da vida (mutações somáticas) ou herdadas (mutações germinativas). Conhecer as causas genéticas é essencial para entender o surgimento da doença.

Além das mutações genéticas, fatores internos e ambientais desempenham um papel fundamental no desenvolvimento do câncer. Sistema imunológico comprometido, predisposição genética, hormônios, alimentação inadequada, tabagismo, consumo de álcool, falta de exercícios físicos, exposição à radiação e agentes químicos são alguns dos elementos que contribuem para o surgimento da doença.

O INCA recomenda uma série de medidas para diminuir o risco de câncer. Parar de fumar, adotar uma alimentação saudável rica em fibras, frutas e com pouca gordura, evitar a exposição excessiva ao sol, reduzir o consumo de álcool e seguir normas de segurança no ambiente de trabalho são algumas das ações que podem fazer a diferença na prevenção da doença.

Câncer e as mutações genéticas por trás da doença que assola o Brasil

A medicina de precisão, baseada em avanços genéticos e bioinformática, está revolucionando o tratamento do câncer. Compreender as características genéticas individuais dos pacientes permite um tratamento mais preciso e personalizado, levando em consideração as especificidades de cada caso.

Dentre as inovações, destaca-se o Teste Onco-PDO, desenvolvido pela Invitrocue Brasil. Essa tecnologia utiliza um cultivo celular tridimensional que reproduz as condições do tumor in vivo, permitindo testar a resposta do câncer a diferentes medicamentos. O resultado do teste ajuda os médicos oncologistas a escolherem o tratamento mais adequado para cada paciente, especialmente em estágios avançados da doença.

A medicina de precisão e o Teste Onco-PDO trazem esperança para o cenário do câncer no Brasil. Com um tratamento mais direcionado e personalizado, é possível aumentar as chances de sucesso e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Essas inovações representam um avanço significativo no combate à doença.