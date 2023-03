Desafio do Tour Mesa do Imperador traz desafio e oportunidade para ciclistas

Evento fortalece o ciclismo brasileiro e prepara atletas para importantes disputas da temporada

Neste domingo, dia 19 de março, acontece o Desafio do Tour Mesa do Imperador, prova chancelada pela Confederação Brasileira de Ciclismo e pela Fecierj, que classifica equipes nacionais para o Tour do Rio, importante prova do ciclismo latino-americano chancelada pela Union Cycliste Internationale. Com 4,6 quilômetros de extensão e altimetria de 424 metros, a prova é uma das mais desafiadoras do país, mas recompensa os participantes com paisagens deslumbrantes do Rio de Janeiro.

Ana Real, Campeã Brasileira Master de Ciclismo 2022

Além da busca por uma vaga no Tour do Rio, centenas de ciclistas profissionais e amadores buscam o recorde Strava, plataforma de rastreamento esportivo que registra os melhores tempos dos atletas. Entre as mulheres, a atual recordista na Mesa do Imperador é a brasileira Tota Magalhães, que convida outras ciclistas a baterem seu tempo.

Prova chancelada pela CBC e Fecierj inaugura o calendário brasileiro de corridas de estrada e ocorre em 19 de março, no Rio de Janeiro

Para Rosana Fortes, Senior Country Manager da Strava, o Desafio fortalece o ciclismo brasileiro e prepara os atletas para as principais disputas da temporada. Já Felipe Marques, líder do ranking de Elite da Confederação Brasileira de Ciclismo, afirma que a prova eleva o nível do ciclismo brasileiro e é um verdadeiro espetáculo para o esporte.

Felipe Marques, Líder do ranking Elite da CB

Pedro Dau de Mesquita, sócio-diretor da 213 Sports, empresa responsável pela realização do evento, afirma que a adesão de atletas de elite ao Desafio do Tour Mesa do Imperador mostra o potencial do ciclismo brasileiro e a demanda por provas com elevado nível técnico e organizacional.

O regulamento completo do Desafio do Tour Mesa do Imperador está disponível no site, assim como mais informações sobre o evento no Instagram do Tour do Rio.